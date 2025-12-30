روسيا...ميزانية 2025 تنفذ بعجز 2% من الناتج المحلي

أكد الروسي أنطون سيلوانوف أن تنفيذ ميزانية البلاد للعام 2025 سار وفق المؤشرات المخطط لها.

وقال سيلوانوف في مقابلة مع قناة " 24" إن الأيام الأخيرة من العام تشهد أكبر حجم من النفقات والإيرادات الضريبية، وأنه على الرغم من بعض التعديلات المحتملة،

فإن الوفاء بالالتزامات يسير كما هو مخطط، وأن العجز المالي يبقى ضمن التقديرات المقررة.

وكان قد توقع أن يصل عجز الميزانية لعام 2025 إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع انخفاضه إلى 1.6% في 2026.

ووفق أحدث بيانات الروسية، بلغ عجز الميزانية حتى نهاية نوفمبر الماضي 4.28 تريليون روبل، ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أظهرت البيانات انخفاض الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز بنسبة 22.4% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 11.3%، ما يعكس نجاح سياسة تنويع مصادر دخل الميزانية وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة.