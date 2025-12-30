تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

ما السلع التي شهدت أكبر قفزات وانخفاضات في الأسعار عام 2025؟

Lebanon 24
30-12-2025 | 06:30
أظهرت بيانات من ICE Futures وCME Group وبورصة شنغهاي للمعادن أن الفضة والبلاتين كانتا السلع الأشد ارتفاعًا في العالم خلال عام 2025، حيث ارتفع سعر الفضة بمقدار 2.4 ضعف، والبلاتين بمقدار 2.3 ضعف، فيما سجل البلاديوم ارتفاعًا بمقدار 1.85 ضعف.

وفي قطاع الطاقة، شهد اليورانيوم أكبر زيادة بنسبة 11.5%، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأمريكية بنسبة 9.9% وفحم الكوك في البورصات الصينية بنسبة 7.9%، بينما انخفضت أسعار أنواع الوقود الأخرى.

وعلى صعيد المواد الغذائية، سجل لحم العجل أعلى ارتفاع بين اللحوم بنسبة 32%، وارتفع زيت فول الصويا بنسبة 22%، والمواشي الحية بنسبة 18.3%، بينما انخفضت أسعار معظم السلع الزراعية الأخرى باستثناء القهوة والفول الصويا ولحم الخنزير قليل الدهن.

وكان عصير البرتقال السلعة الأكثر انخفاضًا في 2025، بانخفاض نحو 60% لدى التجار، كما تراجعت أسعار حبوب الكاكاو في أسواق لندن (-54%) والولايات المتحدة (-46%).

