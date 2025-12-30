تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة "سملا وعلم الروم"

Lebanon 24
30-12-2025 | 08:25
تسلمت الحكومة المصرية دفعة نقدية بلغت 3.5 مليار دولار، وذلك كجزء من الاتفاقية الاستثمارية المبرمة لتطوير وتنمية منطقتي "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي.
 
تأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحديداً في قطاع التنمية العمرانية والسياحية الذي يشهد طفرة غير مسبوقة.

ويهدف المشروع إلى تحويل هذه المنطقة البكر إلى وجهة سياحية عالمية تضم أرقى المنتجعات والفنادق، مع دمجها ضمن مخطط الدولة لتحويل الساحل الشمالي إلى منطقة سكنية وتجارية تعمل طوال العام وليس موسمياً فقط.

وتشير التقارير إلى أن هذا التدفق النقدي سيساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات القومية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري في مختلف القطاعات الإنشائية والخدمية. (روسيا اليوم)
قطر تضخ 3.5 مليارات دولار مقابل تطوير "سملا" و"علم الروم"… ومصر تحصل على حصة عينية وأرباح
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
"وول ستريت جورنال": "أوبن إيه آي" تسعى لجمع نحو 100 مليار دولار في خطة قد ترفع قيمة الشركة لـ830 مليار دولار
إسرائيل تسلم ألمانيا أول منظومة تشغيلية من نظام "حيتس 3".. صفقة بأكثر من 3 مليار
