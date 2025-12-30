مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة "سملا وعلم الروم"

تسلمت الحكومة دفعة نقدية بلغت 3.5 مليار دولار، وذلك كجزء من الاتفاقية الاستثمارية المبرمة لتطوير وتنمية منطقتي "سملا وعلم الروم" بالساحل .

تأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحديداً في قطاع التنمية العمرانية والسياحية الذي يشهد طفرة غير مسبوقة.



ويهدف المشروع إلى تحويل هذه المنطقة البكر إلى وجهة سياحية عالمية تضم أرقى المنتجعات والفنادق، مع دمجها ضمن مخطط الدولة لتحويل إلى منطقة سكنية وتجارية تعمل طوال العام وليس موسمياً فقط.



وتشير التقارير إلى أن هذا التدفق النقدي سيساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات القومية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري في مختلف القطاعات الإنشائية والخدمية. (روسيا اليوم)