مصر تستقبل 19 مليون سائح في 2025

أكدت النائبة ، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري وصول عدد السائحين الوافدين إلى مصر لنحو 19 مليون سائح خلال عام 2025.

وأوضحت النائبة أن هذا العدد التاريخي يمثل نقطة تحول جوهرية تعلن تعافي القطاع السياحي بشكل كامل، حيث أوضحت أن هذه الأرقام القياسية ليست مجرد إحصائيات، بل هي برهان عملي على نجاح في صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة استهدفت رفع كفاءة السياحية وتطوير البنية التحتية بما يتواكب مع المعايير العالمية.



وأشارت رئيسة لجنة السياحة إلى أن هذا الإنجاز يبعث برسالة ثقة قوية إلى كافة والمستثمرين حول العالم، مؤكدة أن مصر نجحت في ترسيخ صورتها كوجهة آمنة ومستقرة تمتلك تنوعاً فريداً في منتجها السياحي، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة التي أصبحت تنافس بقوة في سوق السياحة العالمي، وهو ما جعلها الخيار المفضل لملايين السائحين من مختلف الجنسيات.



وفي سياق تطلعاتها للمستقبل، أعربت النائبة نورا علي عن تفاؤلها بأن يكون عام 2026 امتداداً لهذه الصحوة السياحية، من خلال استغلال الزخم الحالي لفتح أسواق جديدة غير تقليدية، وزيادة وتيرة التوسع في الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادات المتوقعة، مشددة على أن العمل جارٍ على تطوير المقاصد القائمة وافتتاح مقاصد جديدة تضع مصر في صدارة الوجهات الأكثر جذباً.



كما نوهت إلى الدور المحوري الذي تلعبه لجنة السياحة بمجلس النواب في مساندة هذا الملف من خلال سن التشريعات التي تذلل العقبات أمام المستثمرين وتحفز تدفق رؤوس الأموال للقطاع، بالإضافة إلى الدور الرقابي والمتابعة الدقيقة لخطط الترويج الخارجي لضمان وصول الرسالة الترويجية لكافة بقاع الأرض.



واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي ومصدراً حيوياً للعملة الصعبة، فضلاً عن كونه القوة التي تنقل حضارة مصر وتاريخها للعالم، داعية إلى تكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص للحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها لتحقيق أرقام غير مسبوقة في السنوات المقبلة. (اليوم السابع)

