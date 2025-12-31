تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الذهب يتراجع وسط تذبذبات حادة في الأسواق
Lebanon 24
31-12-2025
|
03:07
شهدت أسواق
المعادن
اليوم الأربعاء تقلبات حادة مع تسجيل تراجعات كبيرة في أسعار معظم المعادن النفيسة.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 3% إلى 73.66 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% إلى 4358 دولارًا للأونصة، في حين ارتفع
الذهب
الفوري قليلاً إلى 4346 دولارًا للأونصة. كما واصل البلاتين خسائره مسجلاً هبوطاً بأكثر من 7% إلى 2038.55 دولار، والبلاديوم بانخفاض مماثل إلى 1497.75 دولار للأونصة.
وكانت المعادن قد شهدت عامًا استثنائيًا في 2025، حيث استفادت من تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأميركي، ما جعلها وسيلة للتحوط ضد التضخم وجاذبة للمشترين الأجانب. كما ساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن قيود
العرض
في دعم الأسعار.
وحذر
إيلون ماسك
مؤخرًا من القيود
الصينية على
تصدير الفضة المقرر تنفيذها في الأول من كانون الثاني، مشيرًا إلى أهميتها في العمليات الصناعية والإلكترونية، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية ومراكز البيانات والمركبات الكهربائية، ما يزيد من أثرها على السوق.
Advertisement
