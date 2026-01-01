تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الدولار سجل أسوأ أداء منذ 8 سنوات... فماذا عن 2026؟

Lebanon 24
01-01-2026 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1462571-639029042925773297.webp
Doc-P-1462571-639029042925773297.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شهد الدولار الأميركي هذا العام انخفاضًا حادًا تجاوز 9% مقابل سلة من العملات، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ثماني سنوات، وسط توقعات بأن يستمر ضعفه في عام 2026. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، تقلص فروق أسعار الفائدة مع العملات الرئيسية الأخرى، وتزايد المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي وعدم الاستقرار السياسي.

ويشير محللون إلى أن أي خفض إضافي لأسعار الفائدة الأميركية سيجعل الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين، مما يزيد من ضعف العملة. من جهة أخرى، من المتوقع أن تستفيد الاقتصادات الكبرى الأخرى من تحسن النمو، بما في ذلك التحفيز المالي في ألمانيا والدعم السياسي في الصين وتحسن الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، وهو ما يقلل من الميزة النسبية للاقتصاد الأميركي ويدعم انخفاض الدولار.

حتى مع انتعاش طفيف للدولار خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 2% عن أدنى مستوياته في أيلول، ظل العديد من استراتيجيي العملات متوقعين استمرار ضعف الدولار في 2026.

كما أن توقعات استمرار البنوك المركزية الكبرى الأخرى في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة أو رفعها، في مقابل خفض الاحتياطي الفيدرالي، يُعد عاملًا إضافيًا لضغوط الهبوط على العملة الأميركية.

ويرى الخبراء أن ضعف الدولار قد يُعزز أرباح الشركات الأميركية متعددة الجنسيات عبر زيادة قيمة إيراداتها الأجنبية عند تحويلها إلى دولارات، كما أنه يحسن جاذبية الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن أي ضعف مفاجئ في النمو الأميركي قد يؤثر سلبًا على العملة، وفق محللين ماليين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تباين توقعات أسعار الفائدة.. الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوأ الأبراج حظاً في عام 2026.. تعرّفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

منطقة اليورو

الفيدرالي

ألمانيا

الرئيسي

جاذبية

الترا

فيدرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-01-02
Lebanon24
05:09 | 2026-01-02
Lebanon24
04:55 | 2026-01-02
Lebanon24
03:51 | 2026-01-02
Lebanon24
03:11 | 2026-01-02
Lebanon24
02:56 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24