بعد أكبر خسارة سنوية منذ 2020.. ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار في أول يوم تداول لعام 2026 بعد أن تكبدت ‍العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ 2020، مع استهداف المسيرات منشآت النفط الروسية وضغط الحصار الأميركي ‍على صادرات .



وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، ارتفع سعر في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 61.20 دولار للبرميل، وزاد خام غرب الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 57.76 دولار للبرميل.



وتبادلت وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في أول أيام على الرغم ⁠من المحادثات المكثفة التي يقودها الرئيس الأميركي الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة لما يقرب من أربع سنوات.

