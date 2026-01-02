مع بداية العام 2026.. اسعار الذهب والفضة تواصل الارتفاع

استهلت النفيسة العام الجديد على ارتفاع اليوم ‍الجمعة لتستأنف الصعود بعد المكاسب غير المسبوقة التي حققتها في عام 2025، إذ استمر الطلب على الملاذات ‍الآمنة.



وارتفع في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4378.75 دولار للأونصة بحلول الساعة بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولار في 26 كانون الأول. وكان قد هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء.



وارتفعت ⁠العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.2% إلى 4392.20 دولار للأونصة، وفق " ".

Advertisement