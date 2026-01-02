تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
إقتصاد
مقابل عملات مشفرة.. إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة
Lebanon 24
02-01-2026
|
03:11
كشفت صحيفة بريطانية أن
إيران
تحاول التحايل على
العقوبات
الغربية المفروضة عليها بمحاولة بيع أسلحة متطورة على أن يتم تحصيل ثمن هذه الأسلحة بواسطة "عملات مشفرة"، وذلك من أجل إنقاذ الاقتصاد
الإيراني
من الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها.
وبحسب تقرير نشرته جريدة "فايننشال تايمز"
البريطانية
، فإن الأسلحة التي عرضت إيران بيعها تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وسفن حربية، حيث تم تقديم هذا
العرض
لحكومات أجنبية مقابل الدفع بالعملات المشفرة، في محاولة لاستخدام الأصول الرقمية لتجاوز الضوابط المالية الغربية.
ووفقاً لوثائق ترويجية وشروط دفع حللتها صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن مركز تصدير
وزارة الدفاع
الإيرانية
، المعروف باسم "ميندكس"، يُعلن استعداده للتفاوض على عقود عسكرية تسمح بالدفع بالعملات الرقمية، بالإضافة إلى المقايضة والريال الإيراني.
وزارة الدفاع
البريطانية
الإيرانية
البريطاني
الإيراني
العقوبات
الريال
الغربي
