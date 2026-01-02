مقابل عملات مشفرة.. إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة

كشفت صحيفة بريطانية أن تحاول التحايل على الغربية المفروضة عليها بمحاولة بيع أسلحة متطورة على أن يتم تحصيل ثمن هذه الأسلحة بواسطة "عملات مشفرة"، وذلك من أجل إنقاذ الاقتصاد من الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها.



وبحسب تقرير نشرته جريدة "فايننشال تايمز" ، فإن الأسلحة التي عرضت إيران بيعها تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وسفن حربية، حيث تم تقديم هذا لحكومات أجنبية مقابل الدفع بالعملات المشفرة، في محاولة لاستخدام الأصول الرقمية لتجاوز الضوابط المالية الغربية.



ووفقاً لوثائق ترويجية وشروط دفع حللتها صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن مركز تصدير ، المعروف باسم "ميندكس"، يُعلن استعداده للتفاوض على عقود عسكرية تسمح بالدفع بالعملات الرقمية، بالإضافة إلى المقايضة والريال الإيراني.

