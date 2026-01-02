تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

انتعاش مبكر في أسواق المعادن النفيسة… الذهب يرتد من أدنى مستوياته

Lebanon 24
02-01-2026 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1462866-639029672516870454.jpg
Doc-P-1462866-639029672516870454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهلّت أسواق المعادن النفيسة عام 2026 على نغمة صعود، اليوم الجمعة، مع تعافي الذهب من أدنى مستوياته في أسبوعين، فيما عوّضت بقية المعادن جزءًا من الخسائر التي تكبّدتها خلال الأسبوع الماضي.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليبلغ 4346.69 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، علماً أنه سجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 4549.71 دولارًا في 26 كانون الأول الماضي. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.5% إلى 4360.60 دولارًا للأوقية.

وكان الذهب قد أنهى عام 2025 على مكاسب استثنائية بلغت 64%، مسجلًا أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.

بدورها، ارتفعت الفضة بنسبة 2.1% إلى 72.75 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا مطلع الأسبوع، منهية عام 2025 بمكاسب ضخمة وصلت إلى 147%، في أفضل أداء سنوي بتاريخها، ومتفوّقة بفارق كبير على الذهب.

كما سجّل البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% إلى 2057.74 دولارًا للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيًا عند 2478.50 دولارًا، محققًا مكاسب سنوية قياسية بلغت 127%.

أما البلاديوم، فارتفع بنسبة 2.4% إلى 1642.90 دولارًا للأوقية، مختتمًا العام الماضي على زيادة سنوية بلغت 76%، وهو أفضل أداء له منذ 15 عامًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط انتعاش رهانات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع وسط تذبذبات حادة في الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المعادن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-01-02
Lebanon24
12:06 | 2026-01-02
Lebanon24
10:27 | 2026-01-02
Lebanon24
09:39 | 2026-01-02
Lebanon24
09:34 | 2026-01-02
Lebanon24
09:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24