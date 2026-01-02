تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
انتعاش مبكر في أسواق المعادن النفيسة… الذهب يرتد من أدنى مستوياته
Lebanon 24
02-01-2026
|
09:14
استهلّت أسواق
المعادن
النفيسة عام 2026 على نغمة صعود، اليوم الجمعة، مع تعافي
الذهب
من أدنى مستوياته في أسبوعين، فيما عوّضت بقية المعادن جزءًا من الخسائر التي تكبّدتها خلال الأسبوع الماضي.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليبلغ 4346.69 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، علماً أنه سجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 4549.71 دولارًا في 26 كانون الأول الماضي. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.5% إلى 4360.60 دولارًا للأوقية.
وكان الذهب قد أنهى عام 2025 على مكاسب استثنائية بلغت 64%، مسجلًا أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
بدورها، ارتفعت الفضة بنسبة 2.1% إلى 72.75 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا مطلع الأسبوع، منهية عام 2025 بمكاسب ضخمة وصلت إلى 147%، في أفضل أداء سنوي بتاريخها، ومتفوّقة بفارق كبير على الذهب.
كما سجّل البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% إلى 2057.74 دولارًا للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيًا عند 2478.50 دولارًا، محققًا مكاسب سنوية قياسية بلغت 127%.
أما البلاديوم، فارتفع بنسبة 2.4% إلى 1642.90 دولارًا للأوقية، مختتمًا العام الماضي على زيادة سنوية بلغت 76%، وهو أفضل أداء له منذ 15 عامًا.
