مشروع طاقة استراتيجي… تركيا تدشن مرحلة جديدة من التعاون مع الصومال

أعلن ألب أنّ بلاده سترسل سفينة "كاجري بي" إلى في شباط المقبل لبدء أول مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة خارج البلاد، ضمن اتفاق موقّع بين ومقديشو عام 2024.



وأوضح أنّ عمليات التنقيب ستشمل ثلاث مناطق قبالة السواحل الصومالية، وقد تستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات، في إطار مسعى تركي لتنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الواردات.

وأكد بيرقدار أنّ التعاون مع الصومال في مجال الطاقة يشكّل ركيزة أساسية للشراكة في إفريقيا، مع التخطيط للانتقال إلى مرحلة التنقيب الفعلي عام 2026.