تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

فايننشال تايمز: البنوك الأوروبية تستعد لتسريح واسع تحت عنوان الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
02-01-2026 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1462893-639029716347141539.webp
Doc-P-1462893-639029716347141539.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في المصارف الأوروبية، لا يعلو صوت الاحتجاج بقدر ما يتكثّف صمت التحوّل. فالذكاء الاصطناعي، الذي دخل بوابة القطاع كأداة لتحسين الكفاءة، بات يُعيد رسم خريطة العمل المصرفي برمّتها، وسط تحذيرات متصاعدة من موجة تقليص وظائف غير مسبوقة.

ووفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، يتوقّع محللو مورغان ستانلي أن يهدد التحوّل الرقمي والاعتماد المتسارع على الذكاء الاصطناعي أكثر من 200 ألف وظيفة مصرفية في أوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة. ويُرجّح أن تخفّض البنوك نحو 10% من قواها العاملة بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 212 ألف وظيفة من أصل 2.12 مليون موظف لدى 35 مصرفاً شملها التحليل.

وتتركّز التخفيضات المتوقعة في الأقسام المركزية، ولا سيما وظائف المكاتب الخلفية والمتوسطة، إضافة إلى إدارات المخاطر والامتثال، في ظل سعي البنوك إلى تحقيق مكاسب كفاءة قد تصل إلى 30% عبر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بعد استنفاد أدوات خفض التكاليف التقليدية.

ويعزو التقرير هذا المسار إلى ضغوط متزايدة من المستثمرين لرفع العائد على حقوق الملكية، الذي لا يزال دون مستواه في الولايات المتحدة. وقد بدأت بعض البنوك ترجمة هذه الضغوط عملياً، إذ أعلن بنك إيه بي إن أمرو الهولندي عزمه خفض نحو خُمس موظفيه بدوام كامل بحلول عام 2028، فيما قال الرئيس التنفيذي لـسوسيتيه جنرال إن خفض التكاليف لا يستثني أي قطاع داخل المصرف.

وتحذّر الصحيفة من أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر حدّة في البنوك الموجّهة للأفراد، خصوصاً في دول مثل فرنسا وألمانيا حيث لا تزال نسب التكلفة إلى الدخل مرتفعة. وفي هذا الإطار، يشير محللو يو بي إس إلى أن التكنولوجيا بدأت تغيّر طبيعة العمل المصرفي، مع اعتماد أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة في التواصل مع العملاء.

في المقابل، تترافق هذه الاندفاعة التقنية مع مخاوف مهنية، إذ يحذّر خبراء من فقدان المهارات المصرفية الأساسية، داعين إلى تحقيق توازن بين تسريع العمليات بالذكاء الاصطناعي وضمان تدريب الأجيال الشابة على جوهر العمل المصرفي، حتى لا تتحول الكفاءة الرقمية إلى كلفة بشرية طويلة الأمد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يؤسس وحدة استخباراتية جديدة تحت قيادة أورسولا فون دير لاين
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني" يعقد لقاءه الـ16 من "الحوارات الصباحية" تحت عنوان "لبنان دولة المواطنة.. آفاق الذكاء الاصطناعي"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: أضرار الذكاء الاصطناعي باتت تفوق فوائده
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الهولندي

الأوروبي

ألمانيا

✨ الخلف

أوروبا

ستانلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-01-02
Lebanon24
12:06 | 2026-01-02
Lebanon24
09:39 | 2026-01-02
Lebanon24
09:34 | 2026-01-02
Lebanon24
09:14 | 2026-01-02
Lebanon24
09:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24