الصين تتلقى الغاز الروسي رغم العقوبات الغربية

أظهرت بيانات لتتبع السفن ‍أن تلقت 22 شحنة من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي ⁠من مشروعين للتصدير في خاضعين لعقوبات من والاتحاد .وجاءت شحنة واحدة من بورتوفايا والباقي من ‍مشروع القطب للغاز الطبيعي المسال ‍2، بحسب ‍بيانات من ⁠كبلر ‌ومجموعة بورصات لندن.وفرضت الولايات ⁠المتحدة ‍والاتحاد الأوروبي عقوبات على المشروعين ⁠للحد من إيرادات الطاقة الروسية ‌بعد غزو لأوكرانيا.وتملك كل من مؤسسة البترول الوطنية الصينية المملوكة ‍للدولة والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري 10% في مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال ‌2.وأعادت روسيا توجيه إنتاجها من النفط والغاز إلى الهند والصين منذ بداية الحرب مع عام 2022، بعدما قطعت موسكو وأوروبا، التي كانت ذات يوم سوقها لتصدير السلع الأساسية ومصدر إيراداتها، العلاقات بينهما. (العربية)