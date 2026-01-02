تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الصين تتلقى الغاز الروسي رغم العقوبات الغربية
Lebanon 24
02-01-2026
|
15:24
أظهرت بيانات لتتبع السفن أن
الصين
تلقت 22 شحنة من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي من مشروعين للتصدير في
روسيا
خاضعين لعقوبات من
الولايات المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
.
وجاءت شحنة واحدة من بورتوفايا والباقي من مشروع القطب
الشمالي
للغاز الطبيعي المسال 2، بحسب بيانات من كبلر ومجموعة بورصات لندن.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على المشروعين للحد من إيرادات الطاقة الروسية بعد غزو
موسكو
لأوكرانيا.
وتملك كل من مؤسسة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري 10% في مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2.
وأعادت روسيا توجيه إنتاجها من النفط والغاز إلى الهند والصين منذ بداية الحرب مع
أوكرانيا
عام 2022، بعدما قطعت موسكو وأوروبا، التي كانت ذات يوم سوقها
الرئيسي
لتصدير السلع الأساسية ومصدر إيراداتها، العلاقات بينهما. (العربية)
