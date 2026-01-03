شركة تقاضي واشنطن بعد تعليق عقود الرياح البحرية

أعلنت شركة "أورستد" الدنماركية، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، يوم الجمعة، أنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة " " على خلفية تعليق مشروعها "ريفولوشن ويند" البالغة قيمته "5 مليارات دولار".



وقالت الشركة إنها ستسعى للحصول على "أمر قضائي" ضد قرار الحكومة الأميركية بوقف المشروع الواقع على بعد نحو "24 كيلومترا" جنوب ساحل "رود آيلاند"، معتبرة أن استمرار تعليق عقد الإيجار يسبب "ضررا بالغا"، وأن "التقاضي خطوة ضرورية لحماية حقوق المشروع". وأضافت أن المشروع "أنفق مليارات الدولارات والتزم بها" اعتمادا على عملية مراجعة شاملة.



وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم "أورستد" المدرجة في بورصة "كوبنهاغن" بأكثر من "4%" لتكون من بين أفضل الأسهم أداء في مؤشر " " .



وكانت قد علّقت في "22 كانون الأول" عقود الإيجار لخمسة مشاريع كبرى لطاقة الرياح البحرية، بينها "ريفولوشن ويند"، مستندة إلى مخاوف "أمن قومي" حددها " ". ويعد المشروع شراكة مناصفة بين "أورستد" و"سكايبورن" التابعة لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، وكانت الشركتان قد ذكرتا العام الماضي أنهما أنفقتا بالفعل ما يقارب "5 مليارات دولار" على المشروع. (CNBC)

Advertisement