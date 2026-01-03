تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
شركة تقاضي واشنطن بعد تعليق عقود الرياح البحرية

Lebanon 24
03-01-2026 | 00:29
أعلنت شركة "أورستد" الدنماركية، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، يوم الجمعة، أنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب" على خلفية تعليق مشروعها "ريفولوشن ويند" البالغة قيمته "5 مليارات دولار".

وقالت الشركة إنها ستسعى للحصول على "أمر قضائي" ضد قرار الحكومة الأميركية بوقف المشروع الواقع على بعد نحو "24 كيلومترا" جنوب ساحل "رود آيلاند"، معتبرة أن استمرار تعليق عقد الإيجار يسبب "ضررا بالغا"، وأن "التقاضي خطوة ضرورية لحماية حقوق المشروع". وأضافت أن المشروع "أنفق مليارات الدولارات والتزم بها" اعتمادا على عملية مراجعة شاملة.

وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم "أورستد" المدرجة في بورصة "كوبنهاغن" بأكثر من "4%" لتكون من بين أفضل الأسهم أداء في مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي.

وكانت إدارة ترامب قد علّقت في "22 كانون الأول" عقود الإيجار لخمسة مشاريع كبرى لطاقة الرياح البحرية، بينها "ريفولوشن ويند"، مستندة إلى مخاوف "أمن قومي" حددها "البنتاغون". ويعد المشروع شراكة مناصفة بين "أورستد" و"سكايبورن" التابعة لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، وكانت الشركتان قد ذكرتا العام الماضي أنهما أنفقتا بالفعل ما يقارب "5 مليارات دولار" على المشروع. (CNBC)
