تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

النفط يفتتح 2026 على تراجع

Lebanon 24
03-01-2026 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1463127-639030287247324447.png
Doc-P-1463127-639030287247324447.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت أسعار النفط في أول أيام التداول من عام "2026"، بعد أن سجلت في العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ "2020"، في ظل تقييم المستثمرين مخاوف "فائض العرض" إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في "أوكرانيا" وصادرات "فنزويلا".

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار "10" سنتات لتسجل عند التسوية "60.75" دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط "10" سنتات أيضاً إلى "57.32" دولاراً عند التسوية.

ويأتي ذلك فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في أول أيام السنة الجديدة، رغم محادثات مكثفة يقودها الرئيس الأميركي دونالد "ترامب" بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة "أربع سنوات". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا يفتتح 2026 بـ"نداء سلام"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد رمضان يفتتح 2026 برسالة لجمهوره
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبك تفاجئ الأسواق: لا عجز في النفط عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24

السنة الجديدة

أوكرانيا

فنزويلا

دونالد

ترامب

روسيا

تكساس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
Lebanon24
03:26 | 2026-01-03
Lebanon24
03:00 | 2026-01-03
Lebanon24
00:29 | 2026-01-03
Lebanon24
23:28 | 2026-01-02
Lebanon24
23:00 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24