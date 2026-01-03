تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يفتتح 2026 على تراجع
Lebanon 24
03-01-2026
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
النفط
في أول أيام التداول من عام "2026"، بعد أن سجلت في العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ "2020"، في ظل تقييم المستثمرين مخاوف "فائض
العرض
" إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في "
أوكرانيا
" وصادرات "
فنزويلا
".
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار "10" سنتات لتسجل عند التسوية "60.75" دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام "غرب
تكساس
" الوسيط "10" سنتات أيضاً إلى "57.32" دولاراً عند التسوية.
ويأتي ذلك فيما تبادلت
روسيا
وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في أول أيام
السنة الجديدة
، رغم محادثات مكثفة يقودها الرئيس الأميركي
دونالد
"
ترامب
" بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة "أربع سنوات". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا يفتتح 2026 بـ"نداء سلام"
Lebanon 24
البابا يفتتح 2026 بـ"نداء سلام"
03/01/2026 13:02:35
03/01/2026 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان يفتتح 2026 برسالة لجمهوره
Lebanon 24
محمد رمضان يفتتح 2026 برسالة لجمهوره
03/01/2026 13:02:35
03/01/2026 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط
03/01/2026 13:02:35
03/01/2026 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أوبك تفاجئ الأسواق: لا عجز في النفط عام 2026
Lebanon 24
أوبك تفاجئ الأسواق: لا عجز في النفط عام 2026
03/01/2026 13:02:35
03/01/2026 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السنة الجديدة
أوكرانيا
فنزويلا
دونالد
ترامب
روسيا
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإتحاد العمالي: لا لتشغيل العمال غير النظاميين
Lebanon 24
الإتحاد العمالي: لا لتشغيل العمال غير النظاميين
05:30 | 2026-01-03
03/01/2026 05:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجزائر إلى رأس شقير.. صفقات الطاقة في مصر ترسم "2025"
Lebanon 24
من الجزائر إلى رأس شقير.. صفقات الطاقة في مصر ترسم "2025"
03:26 | 2026-01-03
03/01/2026 03:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
03:00 | 2026-01-03
03/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة تقاضي واشنطن بعد تعليق عقود الرياح البحرية
Lebanon 24
شركة تقاضي واشنطن بعد تعليق عقود الرياح البحرية
00:29 | 2026-01-03
03/01/2026 12:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت تفتتح 2026 بحذر
Lebanon 24
وول ستريت تفتتح 2026 بحذر
23:28 | 2026-01-02
02/01/2026 11:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
11:00 | 2026-01-02
02/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
08:00 | 2026-01-02
02/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
10:00 | 2026-01-02
02/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:30 | 2026-01-03
الإتحاد العمالي: لا لتشغيل العمال غير النظاميين
03:26 | 2026-01-03
من الجزائر إلى رأس شقير.. صفقات الطاقة في مصر ترسم "2025"
03:00 | 2026-01-03
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
00:29 | 2026-01-03
شركة تقاضي واشنطن بعد تعليق عقود الرياح البحرية
23:28 | 2026-01-02
وول ستريت تفتتح 2026 بحذر
23:00 | 2026-01-02
النرويج تكسر الرقم القياسي بمبيعات السيارات الكهربائية
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24