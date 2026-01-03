النفط يفتتح 2026 على تراجع

انخفضت أسعار في أول أيام التداول من عام "2026"، بعد أن سجلت في العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ "2020"، في ظل تقييم المستثمرين مخاوف "فائض " إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في " " وصادرات " ".



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار "10" سنتات لتسجل عند التسوية "60.75" دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام "غرب " الوسيط "10" سنتات أيضاً إلى "57.32" دولاراً عند التسوية.



ويأتي ذلك فيما تبادلت وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في أول أيام ، رغم محادثات مكثفة يقودها الرئيس الأميركي " " بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة "أربع سنوات". (العربية)

