تراجع القمح الأوروبي مع ضعف التداول وسط عطلة رأس السنة

استهل القمح عام 2026 على تراجع وسط أحجام تداول ضعيفة مع غياب عدد من المشاركين في السوق بسبب قضاء عطلة طويلة بمناسبة العام الجديد.وأغلق سعر قمح الطحن القياسي لشهر آذار في بورصة يورونكست ومقرها منخفضاً 0.4% عند 189.00 (221.73 دولار) للطن.وتعرضت العقود الآجلة للقمح لضغوط بسبب زيادة المعروض العالمي، متجاهلة أي دعم من التصعيد في الحرب الروسية وعدم إحراز تقدم في محادثات السلام بين البلدين، وفق " ".وتبادلت وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في أول أيام على الرغم من المحادثات المكثفة التي يقودها الرئيس الأميركي والرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة لما يقرب من أربع سنوات. (العربية)