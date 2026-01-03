تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

تراجع القمح الأوروبي مع ضعف التداول وسط عطلة رأس السنة

Lebanon 24
03-01-2026 | 07:40
استهل القمح الأوروبي عام 2026 على تراجع وسط أحجام تداول ضعيفة مع غياب عدد من المشاركين في السوق بسبب قضاء عطلة طويلة بمناسبة العام الجديد.

وأغلق سعر قمح الطحن القياسي لشهر آذار في بورصة يورونكست ومقرها باريس منخفضاً 0.4% عند 189.00 يورو (221.73 دولار) للطن.

وتعرضت العقود الآجلة للقمح لضغوط بسبب زيادة المعروض العالمي، متجاهلة أي دعم من التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية وعدم إحراز تقدم في محادثات السلام بين البلدين، وفق "رويترز".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في أول أيام السنة الجديدة على الرغم من المحادثات المكثفة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة لما يقرب من أربع سنوات. (العربية)
 
السنة الجديدة

دونالد ترامب

الأوكرانية

أوكرانيا

دونالد

الرامي

رويترز

