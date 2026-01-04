تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

كيف يستفيد الاقتصاد السوري من استبدال الليرة؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1463772-639031539636139532.jpg
Doc-P-1463772-639031539636139532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الخبير الاقتصادي، علي محمد، إن قرار استبدال الليرة السورية تم الإعلان عنه منذ 4 أشهر، ومن المقرر أن يستمر الاستبدال لمدة 3 أشهر، وفي حالة عدم التمديد ستفقد العملة القديمة قوتها الشرائية، ولكن يحق لصاحبها استبدالها من خلال فروع مصرف سوريا المركزي.

أضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصرف سوريا وضع ضوابط لعملية استبدال الليرة التي تتم من خلال فروع البنوك وشركات الصرافة، حيث يجب تقديم الهوية الشخصية، مع وضع حد أقصى للمبالغ التي يحق للشخص استبدالها، حيث يصل إلى 75 مليون ليرة في شركات الحوالات والصرافة.

وأوضح أن المبالغ التي تتجاوز تلك القيمة يجب إثبات مصدرها وفقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يمكن طلب السجل التجاري أو السجل الصناعي أو إثبات العمل ومصدر الدخل.
وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي يمكنه وفقاً لهذه الآليات معرفة مصادر الأموال، خاصة مع تحديد منافذ الاستبدال في كافة المحافظات السورية، ومنع الاستبدال خارج الأراضي السورية.

وقال محمد إن مسؤولية السيطرة على ارتفاع معدل التضخم لا تقع على عاتق مصرف سوريا المركزي فقط، وذلك رغم أن هدف المصرف النهائي هو استقرار المستوى العام للأسعار.

وأضاف أن ضبط التضخم يحتاج إلى إجراء إصلاحات هيكلية كاملة للاقتصاد السوري، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المالي، وعدم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الاستدانة المفرطة، وضبط الإنفاق العام.

وأوضح أن الحكومة السورية يجب أن تعمل على زيادة معدلات الإنتاج والاستثمار لتلبية متطلبات السوق المحلية، بالإضافة إلى دعم قطاع التصدير الذي تراجع بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية.

آلية استبدال الليرة
وأصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية القرار رقم 706، المتضمن الجهات المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية من خلال المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة المركزي.

وتضمن القرار اعتماد الجهات لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية من خلال المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف سوريا المركزي، والمصارف العاملة في سوريا، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية بكل فروعها.

وحدد القرار المؤسسات التالية: "المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الصناعي، وبنك البركة - سوريا، والبنك الوطني الإسلامي، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك قطر الوطني - سوريا، وبنك الشرق، وبنك الائتمان الأهلي ATB، والبنك العربي - سوريا، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الليرة الجديدة تدخل التداول… المركزي السوري يحدّد قواعد الاستبدال والتسعير
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: في كل فترة من الزمن يتجدّد "الحزب" ويستعيد القدرة ويتمكن من استبدال الشخصيات
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: سنوفر الليرة السورية الجديدة في حال زيادة الطلب عليها
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الخبير الاقتصادي

وقال محمد

الإسلام

السورية

إسلامي

السعود

القادر

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-01-04
Lebanon24
14:06 | 2026-01-04
Lebanon24
10:08 | 2026-01-04
Lebanon24
09:19 | 2026-01-04
Lebanon24
09:02 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24