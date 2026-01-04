تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

لتنظيم صادرات الذهب.. السودان يعلن عن إجراءات عاجلة

Lebanon 24
04-01-2026 | 15:29
اتخذت السلطات السودانية خطوة جديدة لتنظيم صادرات الذهب عبر تشكيل لجنة مشتركة بين بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية، وذلك عقب اجتماع موسع بمدينة بورتسودان جمع قيادات المؤسستين.

وستعمل اللجنة على مراجعة سياسات الصادر ووضع آليات لتحفيز المصدرين، في إطار خطة حكومية تستهدف التعافي الاقتصادي وضمان استفادة الدولة من مواردها الاستراتيجية.

وأكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية استعدادها لتوفير الدعم الفني والكوادر المتخصصة لإنجاح عمل اللجنة، فيما شدد بنك السودان على أن التنسيق المشترك يهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع التعدين وضمان دخول عائدات الذهب إلى الاقتصاد الوطني، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
 
