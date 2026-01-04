لتنظيم صادرات الذهب.. السودان يعلن عن إجراءات عاجلة

اتخذت السلطات السودانية خطوة جديدة لتنظيم صادرات عبر تشكيل لجنة مشتركة بين والشركة السودانية للموارد المعدنية، وذلك عقب اجتماع موسع بمدينة جمع قيادات المؤسستين.



وستعمل اللجنة على مراجعة سياسات الصادر ووضع آليات لتحفيز المصدرين، في إطار خطة حكومية تستهدف التعافي الاقتصادي وضمان استفادة الدولة من مواردها الاستراتيجية.



وأكدت للموارد المعدنية استعدادها لتوفير الدعم الفني والكوادر المتخصصة لإنجاح ، فيما شدد على أن التنسيق المشترك يهدف إلى تعزيز في قطاع التعدين وضمان دخول عائدات الذهب إلى ، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

