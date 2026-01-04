تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لتنظيم صادرات الذهب.. السودان يعلن عن إجراءات عاجلة
Lebanon 24
04-01-2026
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتخذت السلطات السودانية خطوة جديدة لتنظيم صادرات
الذهب
عبر تشكيل لجنة مشتركة بين
بنك السودان المركزي
والشركة السودانية للموارد المعدنية، وذلك عقب اجتماع موسع بمدينة
بورتسودان
جمع قيادات المؤسستين.
وستعمل اللجنة على مراجعة سياسات الصادر ووضع آليات لتحفيز المصدرين، في إطار خطة حكومية تستهدف التعافي الاقتصادي وضمان استفادة الدولة من مواردها الاستراتيجية.
وأكدت
الشركة السودانية
للموارد المعدنية استعدادها لتوفير الدعم الفني والكوادر المتخصصة لإنجاح
عمل اللجنة
، فيما شدد
بنك السودان
على أن التنسيق المشترك يهدف إلى تعزيز
الحوكمة
في قطاع التعدين وضمان دخول عائدات الذهب إلى
الاقتصاد الوطني
، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
05/01/2026 00:48:02
05/01/2026 00:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حكومة تحالف تأسيس في السودان: نؤكد مجددا موافقتنا على هدنة إنسانية فورية واستعدادنا الكامل للدخول في إجراءات سلام عاجلة استنادا إلى مبادرة دول الرباعية
Lebanon 24
رئيس حكومة تحالف تأسيس في السودان: نؤكد مجددا موافقتنا على هدنة إنسانية فورية واستعدادنا الكامل للدخول في إجراءات سلام عاجلة استنادا إلى مبادرة دول الرباعية
05/01/2026 00:48:02
05/01/2026 00:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطرة على حقل هجليج تهدّد صادرات جنوب السودان
Lebanon 24
سيطرة على حقل هجليج تهدّد صادرات جنوب السودان
05/01/2026 00:48:02
05/01/2026 00:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعر: تصاعد معاداة السامية في أستراليا يتطلب إجراءات حكومية عاجلة
Lebanon 24
ساعر: تصاعد معاداة السامية في أستراليا يتطلب إجراءات حكومية عاجلة
05/01/2026 00:48:02
05/01/2026 00:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك السودان المركزي
الشركة السودانية
الاقتصاد الوطني
بنك السودان
عمل اللجنة
بورتسودان
الحوكمة
قد يعجبك أيضاً
شنغهاي تعلن عن خطة شاملة لتحسين بيئة الأعمال
Lebanon 24
شنغهاي تعلن عن خطة شاملة لتحسين بيئة الأعمال
14:06 | 2026-01-04
04/01/2026 02:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يستفيد الاقتصاد السوري من استبدال الليرة؟
Lebanon 24
كيف يستفيد الاقتصاد السوري من استبدال الليرة؟
13:04 | 2026-01-04
04/01/2026 01:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة بين مصر وقطر
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة بين مصر وقطر
10:08 | 2026-01-04
04/01/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
Lebanon 24
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
09:19 | 2026-01-04
04/01/2026 09:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأثّر رحلات مصريّة بإغلاق المجال اليونانيّ... بيانٌ شركة "مصر للطيران"
Lebanon 24
بعد تأثّر رحلات مصريّة بإغلاق المجال اليونانيّ... بيانٌ شركة "مصر للطيران"
09:02 | 2026-01-04
04/01/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:06 | 2026-01-04
شنغهاي تعلن عن خطة شاملة لتحسين بيئة الأعمال
13:04 | 2026-01-04
كيف يستفيد الاقتصاد السوري من استبدال الليرة؟
10:08 | 2026-01-04
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة بين مصر وقطر
09:19 | 2026-01-04
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
09:02 | 2026-01-04
بعد تأثّر رحلات مصريّة بإغلاق المجال اليونانيّ... بيانٌ شركة "مصر للطيران"
07:45 | 2026-01-04
بعد هجوم بطائرات مسيّرة.. توقّف إمداد الكهرباء من محطة الأبيض في السودان
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24