Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في فنزويلا.. الذهب يقفز بأكثر من 1%

Lebanon 24
05-01-2026 | 00:48
ارتفع الذهب أكثر من 1% اليوم الاثنين، في حين ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 4395.35 دولار للأونصة حتى الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ليصعد إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولار للأونصة في 26  كانون الأول 2025.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولار، وفق "رويترز".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

الفنزويلي

فنزويلا

المعادن

مادورو

رويترز

