مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في فنزويلا.. الذهب يقفز بأكثر من 1%

ارتفع أكثر من 1% اليوم الاثنين، في حين ارتفعت النفيسة الأخرى، بعد أن ألقت القبض على في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 4395.35 دولار للأونصة حتى الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ليصعد إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولار للأونصة في 26 كانون الأول 2025.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولار، وفق " ".

