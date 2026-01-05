مع تأثر معنويات السوق بالهجوم الأميركي على فنزويلا.. ارتفاع في سعر الدولار

استهل الدولار أول أسبوع ‍تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو وزاد مقابل .



تحركات العملات متواضعة حتى الآن اليوم الاثنين، على ⁠الرغم من أن الهجوم الأميركي في والقبض على الرئيس لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات في يشكلان مخاطر متوقعة على المعنويات.



وقد تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا الأسبوع حاسمة في توجيه سياسة (البنك المركزي الأميركي)، وفق وكالة " ".

Advertisement