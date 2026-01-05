تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
مع تأثر معنويات السوق بالهجوم الأميركي على فنزويلا.. ارتفاع في سعر الدولار
Lebanon 24
05-01-2026
|
02:09
استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو وزاد مقابل
الجنيه الإسترليني
.
تحركات العملات متواضعة حتى الآن اليوم الاثنين، على الرغم من أن الهجوم الأميركي في
فنزويلا
والقبض على الرئيس
نيكولاس مادورو
لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات في
نيويورك
يشكلان مخاطر متوقعة على المعنويات.
وقد تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا الأسبوع حاسمة في توجيه سياسة
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي)، وفق وكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الين وارتفاع في اسعار الدولار
Lebanon 24
مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الين وارتفاع في اسعار الدولار
05/01/2026 14:41:38
05/01/2026 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعم من ضعف الدولار.. ارتفاع اضافي في سعر الذهب لليوم الرابع
Lebanon 24
بدعم من ضعف الدولار.. ارتفاع اضافي في سعر الذهب لليوم الرابع
05/01/2026 14:41:38
05/01/2026 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة النفط الوطنية في فنزويلا تعلن تعرضها لهجوم سيبراني لكنها تقول إن عملياتها لم تتأثر
Lebanon 24
شركة النفط الوطنية في فنزويلا تعلن تعرضها لهجوم سيبراني لكنها تقول إن عملياتها لم تتأثر
05/01/2026 14:41:38
05/01/2026 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع تصاعد المخاطر في فنزويلا ونيجيريا
Lebanon 24
ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع تصاعد المخاطر في فنزويلا ونيجيريا
05/01/2026 14:41:38
05/01/2026 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الجنيه الإسترليني
نيكولاس مادورو
البنك المركزي
الفيدرالي
نيويورك
فنزويلا
مادورو
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
06:15 | 2026-01-05
05/01/2026 06:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
Lebanon 24
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
05:57 | 2026-01-05
05/01/2026 05:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بدء التعامل.. مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة الرمز الوحيد للسيادة النقدية
Lebanon 24
مع بدء التعامل.. مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة الرمز الوحيد للسيادة النقدية
04:37 | 2026-01-05
05/01/2026 04:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
Lebanon 24
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
04:13 | 2026-01-05
05/01/2026 04:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
Lebanon 24
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
03:52 | 2026-01-05
05/01/2026 03:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
14:00 | 2026-01-04
04/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
06:15 | 2026-01-05
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
05:57 | 2026-01-05
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
04:37 | 2026-01-05
مع بدء التعامل.. مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة الرمز الوحيد للسيادة النقدية
04:13 | 2026-01-05
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
03:52 | 2026-01-05
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
03:48 | 2026-01-05
للعسكريين والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر عن المنحة المالية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 14:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
