64 مليار جنيه "تتبخر" في يومين.. ماذا يحدث في سوق المال المصري؟

شهدت اليوم في ثاني جلسات التداول للعام الجديد 2026 تراجعا جماعيا حادا للمؤشرات الرئيسية والثانوية وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين والمؤسسات والأفراد.



وجاء هذا الهبوط بعد جلسة الأحد الأولى التي شهدت خسارة أكبر بلغت حوالي 39 مليار جنيه، مما يعني أن السوق فقد في أول يومين تداول من العام الجديد نحو 64 مليار جنيه تقريبا.

Advertisement