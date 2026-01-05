تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
64 مليار جنيه "تتبخر" في يومين.. ماذا يحدث في سوق المال المصري؟
Lebanon 24
05-01-2026
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
البورصة المصرية
اليوم في ثاني جلسات التداول للعام الجديد 2026 تراجعا جماعيا حادا للمؤشرات الرئيسية والثانوية وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين والمؤسسات والأفراد.
وجاء هذا الهبوط بعد جلسة الأحد الأولى التي شهدت خسارة أكبر بلغت حوالي 39 مليار جنيه، مما يعني أن السوق فقد في أول يومين تداول من العام الجديد نحو 64 مليار جنيه تقريبا.
البورصة المصرية
سارة أكبر
المصرية
الرئيسي
مصرية
مصري
تابع
