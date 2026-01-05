الحجز والدفع إلكترونيًا… الخطوط السورية تكشف عن منصتها الرقمية الجديدة

أعلنت إطلاق نسخة تجريبية من موقعها الإلكتروني الجديد، تتيح للمستخدمين الاطلاع على مواعيد الرحلات والوجهات والأسعار، إضافة إلى الحجز المباشر والدفع الإلكتروني عبر منصة تفاعلية متكاملة.



وأوضحت الشركة أن الموقع لا يزال في مرحلة الاختبار والتطوير، داعية المستخدمين إلى تزويدها بالملاحظات أو الإبلاغ عن أي أعطال تقنية بهدف تحسين الأداء وتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة وكفاءة.



ويأتي إطلاق الموقع في إطار مسار تطويري أوسع يشهده قطاع الطيران المدني السوري خلال عام 2025، شمل تحسينات تشغيلية وأمنية وإدارية، أبرزها المطارات الرئيسية، واستعادة تدريجيًا، وتطوير البنية المؤسسية والفنية للقطاع.



كما سجلت الحركة الجوية في الأجواء ارتفاعًا لافتًا، إذ تضاعفت بنحو خمس مرات مقارنة بعام 2024، مع عودة أكثر من 14 شركة طيران عربية ودولية لتسيير رحلاتها إلى مطاري وحلب.



وشملت الإنجازات أيضًا إنقاذ الأسطول الجوي الوطني من التوقف عبر تأمين قطع الغيار وتنفيذ برامج صيانة شاملة، إلى جانب إعادة فتح وجهات خارجية وزيادة عدد الرحلات بنسبة تجاوزت 300%.

