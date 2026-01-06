تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وسط توقعات بزيادة الإنتاج الفنزويلي ووفرة المعروض.. تراجع أسعار النفط

Lebanon 24
06-01-2026 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1464375-639032814992501991.webp
Doc-P-1464375-639032814992501991.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل دراسة المتعاملين احتمال زيادة إنتاج ‍النفط الخام الفنزويلي في أعقاب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، مما عزز التوقعات بوفرة ‍المعروض العالمي هذا العام في ظل ضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 61.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.15 دولار ⁠للبرميل، بانخفاض 0.3%.

وقال إد مير، المحلل في شركة ماركس "أعتقد أنه إذا تحققت خطة ترامب ولو جزئيا، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الفنزويلي... وإذا زاد، فسيزيد الضغط على سوق تعاني أصلا من فائض في المعروض".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط مخاوف نمو المعروض.. أسعار النفط تتجه لأكبر تراجع سنوي منذ 2020
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف تخمة المعروض وتطورات أوكرانيا.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يتراجع بفعل مخاوف من تخمة المعروض
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

خام برنت

مادورو

شركة م

ترامب

تكساس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
21:43 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
21:17 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:54 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-01-06
Lebanon24
05:31 | 2026-01-06
Lebanon24
04:00 | 2026-01-06
Lebanon24
21:43 | 2026-01-05
Lebanon24
21:17 | 2026-01-05
Lebanon24
20:23 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24