وسط توقعات بزيادة الإنتاج الفنزويلي ووفرة المعروض.. تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار اليوم الثلاثاء في ظل دراسة المتعاملين احتمال زيادة إنتاج ‍النفط الخام في أعقاب إطاحة بالرئيس ، مما عزز التوقعات بوفرة ‍المعروض العالمي هذا العام في ظل ضعف الطلب.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 61.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 58.15 دولار ⁠للبرميل، بانخفاض 0.3%.



وقال إد مير، المحلل في شركة ماركس "أعتقد أنه إذا تحققت خطة ولو جزئيا، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الفنزويلي... وإذا زاد، فسيزيد الضغط على سوق تعاني أصلا من فائض في المعروض".

