على وقع تزايد رهانات خفض الفائدة واضطرابات فنزويلا.. ارتفاع في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى التيسير النقدي الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وزاد التوتر في الطلب على أصول الملاذ الآمن.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4465.32 دولار للأونصة عند الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز 3% تقريبا في الجلسة السابقة. وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار في ⁠26 كانون الأول، واختتم العام مرتفعا 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.3% إلى 4465.70 دولار، وفق وكالة " ".

Advertisement