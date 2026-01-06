تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

على وقع تزايد رهانات خفض الفائدة واضطرابات فنزويلا.. ارتفاع في أسعار الذهب

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:31
ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى التيسير النقدي الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وزاد التوتر في فنزويلا الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4465.32 دولار للأونصة عند الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز 3% تقريبا في الجلسة السابقة. وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار في ⁠26 كانون الأول، واختتم العام مرتفعا 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.3% إلى 4465.70 دولار، وفق وكالة "رويترز".
مجلس الاحتياطي الفيدرالي

البنك المركزي

الفيدرالي

فنزويلا

رويترز

الملا

فيدرا

