مع انحسار المخاوف بشأن فنزويلا.. استقرار في سعر الدولار

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين مع بدء التداول في اليوم الثلاثاء، مع تراجع حدة التوتر في السوق بسبب العمل العسكري الأميركي في ‍وتحفيز تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) تميل للتيسير النقدي المخاطرة في .



وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات، 98.36، مرتفعا 0.04% بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام أمس الاثنين.



وقال ⁠خبير استراتيجيات العملات في بنك الوطني في سيدني رودريجو كاتريل: "السوق ليست قلقة حقا حيال ما يحدث على الصعيد الجيوسياسي، على الأقل على المدى القريب". وأضاف أن هذه البيئة "تقلل من أصول الملاذ الآمن، وقد رأينا الدولار في وضع صعب"، وفقاً لـ" ".

