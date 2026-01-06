تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

إقتصاد

مع انحسار المخاوف بشأن فنزويلا.. استقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:33
استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين مع بدء التداول في آسيا اليوم الثلاثاء، مع تراجع حدة التوتر في السوق بسبب العمل العسكري الأميركي في فنزويلا ‍وتحفيز تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تميل للتيسير النقدي المخاطرة في وول ستريت.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات، 98.36، مرتفعا 0.04% بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام أمس الاثنين.

وقال ⁠خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني رودريجو كاتريل: "السوق ليست قلقة حقا حيال ما يحدث على الصعيد الجيوسياسي، على الأقل على المدى القريب". وأضاف أن هذه البيئة "تقلل من جاذبية أصول الملاذ الآمن، وقد رأينا الدولار في وضع صعب"، وفقاً لـ"رويترز".
