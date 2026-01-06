سيارة أجرة ذاتية القيادة.. هذه مواصفاتها

كشفت شركة " " بالاشتراك مع "لوسيد" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة، الاثنين في لاس ، عن سيارتهما المستقبلية ذاتية القيادة، المصممة لمنافسة مركبات "وايمو"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال السيارات ذاتية القيادة.



تتميز هذه السيارة الكهربائية بالكامل وذات الستة مقاعد (مقارنة بأربعة مقاعد في سيارات جاكوار من "وايمو")، بأنها نسخة معدلة من سيارة "غرافيتي" من "لوسيد"، وتتضمّن مجموعة من أجهزة الاستشعار (كاميرات، رادار، ليدار، وموجات فوق صوتية)، يتم التحكم بها كلها بواسطة برنامج من شركة "نورو" الناشئة مع رقائق من شركة "إنفيديا" العملاقة للتكنولوجيا.

يُعدّ هذا النموذج الأولي الذي كُشف النقاب عنه في فندق وكازينو عشية في لاس فيغاس، خطوة في المشروع الذي أعلنته "إنفيديا" و"أوبر" هذا الخريف والمتمثل بنشر مئة ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة بدءاً من العام 2027، بالتعاون مع شركات مصنّعة كثيرة.