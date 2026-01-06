تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية

Lebanon 24
06-01-2026 | 16:00
شهدت أسعار النفط زيادة طفيفة في النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، في ظل متابعة السوق لتوقعات زيادة المعروض العالمي هذا العام، وتأثير اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة.
 

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا، أي بنسبة 0.55%، لتصل إلى 62.10 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا، أي 0.51%، إلى 58.62 دولارًا للبرميل.

وكان متعاملون في السوق قد توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في ديسمبر الماضي أن تواجه أسعار النفط ضغوطًا خلال عام 2026 نتيجة زيادة المعروض وضعف الطلب.

وتشير التقديرات إلى أن اعتقال الرئيس الفنزويلي قد يزيد من الضغط على الأسعار، بسبب احتمال رفع الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي وزيادة الإنتاج.

وقال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم الاجتماع هذا الأسبوع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط لمناقشة سبل تعزيز إنتاج النفط الفنزويلي.

وتعتبر فنزويلا عضوًا مؤسسًا في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم بنحو 303 مليارات برميل، إلا أن قطاعها النفطي يعاني منذ سنوات طويلة من تراجع الإنتاج نتيجة نقص الاستثمارات وفرض العقوبات الأميركية، حيث بلغ متوسط إنتاجها العام الماضي حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا.

إدارة الرئيس الأميركي

الولايات المتحدة

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

العقوبات

فنزويلا

دونالد

رويترز

