بعد إعلان ترامب عن تسليم فنزويلا ملايين البراميل لواشنطن.. تراجع في أسعار النفط

انخفضت أسعار اليوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأميركي إن "‍ستسلم" ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى .



وانخفض ‍خام غرب الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.37% إلى 56.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 1% إلى 60.09 دولار للبرميل.



وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، حيث ⁠وازنت السوق بين توقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام وبين حالة عدم اليقين بشأن إنتاج الخام بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس ، وفق " ".

