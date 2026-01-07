قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.. استقرار في سعر الدولار

استقر الدولار في نطاق تعاملات ضيق اليوم الأربعاء قبل صدور عدد من ‍البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تحدد مسار توقعات (البنك المركزي الأميركي) ‍بشأن أسعار الفائدة.



وتجاهلت الأسواق حتى الآن إلى حد بعيد الاضطرابات الجيوسياسية المتفاقمة في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفعت الأسهم واستقرت العملات والسندات بعد التدخل الأميركي في والقبض على رئيسها .



ويأخذ المتعاملون في الحسبان أيضا حظر أمس الثلاثاء تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، في أحدث خطوة من جانب للرد على تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في أوائل تشرين الثاني عن تايوان.





وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث ، كارول كونج: "أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما إذا كان النظام سيتغير في فنزويلا وما سيعنيه ذلك بالنسبة ‍لإمدادات في فنزويلا. لذا أعتقد أن الأسواق في الوقت الحالي تتبنى نظرة متفائلة إلى حد بعيد، ‍وهي أكثر قلقا ‍بشأن البيانات الاقتصادية الأميركية".



وتراجع أغلب العملات في التعاملات الآسيوية المبكرة، ‌إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6717 دولار ‍في أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أقل من التوقعات، غير أنه سرعان ما عوض تلك الخسائر.

