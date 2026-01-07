تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الصين: أي مغامرة عسكرية في فنزويلا ستفجّر سلاسل التوريد

Lebanon 24
07-01-2026 | 05:36
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ من أن أي عملية عسكرية أميركية ضد فنزويلا من شأنها تهديد استقرار سلاسل التوريد العالمية، فضلًا عن تعميق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد.

وقالت ماو نينغ إن "الاستخدام السافر للقوة ضد فنزويلا ألحق ضررًا بالغًا بالنظامين الاقتصادي والاجتماعي فيها، ويشكّل خطرًا مباشرًا على استقرار سلاسل التوريد العالمية"، مؤكدة أن الصين تدين هذه الخطوات بشدة.

وردًا على سؤال بشأن كيفية حماية بكين لمصالحها في قطاع الطاقة الفنزويلي، شددت ماو نينغ على أن التعاون بين الصين وفنزويلا هو تعاون مشروع بين دولتين ذاتي سيادة، ويحظى بحماية القانون الدولي والقوانين الوطنية في البلدين.
 
واعتبرت أن أي محاولة من الولايات المتحدة لبيع النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية تمثّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وأضافت أن جزءًا من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات كان مرجّحًا بيعه للصين، مؤكدة ضرورة حماية حقوق بكين ومصالحها المشروعة في فنزويلا.

وكانت شبكة ABC News قد نقلت سابقًا عن مصادر مطلعة على موقف البيت الأبيض أن واشنطن طالبت فنزويلا بالموافقة على شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة، تمنحها أولوية في بيع النفط الخام الثقيل.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف نفسه في وقت سابق بأنه "شخصية محورية" في إدارة شؤون فنزويلا، عقب إعلان اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأميركية، بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي.
الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الصينية

دونالد

واشنطن

ترامب

