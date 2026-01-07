تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الصين: أي مغامرة عسكرية في فنزويلا ستفجّر سلاسل التوريد
Lebanon 24
07-01-2026
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية
الصينية
ماو نينغ من أن أي عملية عسكرية أميركية ضد فنزويلا من شأنها تهديد استقرار سلاسل التوريد العالمية، فضلًا عن تعميق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد.
وقالت ماو نينغ إن "الاستخدام السافر للقوة ضد فنزويلا ألحق ضررًا بالغًا بالنظامين الاقتصادي والاجتماعي فيها، ويشكّل خطرًا مباشرًا على استقرار سلاسل التوريد العالمية"، مؤكدة أن
الصين
تدين هذه الخطوات بشدة.
وردًا على سؤال بشأن كيفية حماية
بكين
لمصالحها في قطاع الطاقة الفنزويلي، شددت ماو نينغ على أن التعاون بين الصين وفنزويلا هو تعاون مشروع بين دولتين ذاتي سيادة، ويحظى بحماية القانون الدولي والقوانين الوطنية في البلدين.
واعتبرت أن أي محاولة من
الولايات المتحدة
لبيع
النفط
الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية تمثّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأضافت أن جزءًا من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات كان مرجّحًا بيعه للصين، مؤكدة ضرورة حماية حقوق بكين ومصالحها المشروعة في فنزويلا.
وكانت شبكة ABC News قد نقلت سابقًا عن مصادر مطلعة على موقف
البيت الأبيض
أن
واشنطن
طالبت فنزويلا بالموافقة على شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة، تمنحها أولوية في بيع النفط الخام الثقيل.
وفي سياق متصل، كان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد وصف نفسه في وقت سابق بأنه "شخصية محورية" في إدارة شؤون فنزويلا، عقب إعلان اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأميركية، بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ثورة في سلاسل التوريد: لماذا قررت تيسلا إنهاء اعتمادها على الصين؟
Lebanon 24
ثورة في سلاسل التوريد: لماذا قررت تيسلا إنهاء اعتمادها على الصين؟
07/01/2026 15:32:53
07/01/2026 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته
Lebanon 24
تقرير: مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته
07/01/2026 15:32:53
07/01/2026 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس برلمان إيران: على ترامب أن يعلم أن قواعد أميركا بالمنطقة ستكون ضمن الاهداف المشروعة لنا ردا على أي مغامرة محتملة
Lebanon 24
رئيس برلمان إيران: على ترامب أن يعلم أن قواعد أميركا بالمنطقة ستكون ضمن الاهداف المشروعة لنا ردا على أي مغامرة محتملة
07/01/2026 15:32:53
07/01/2026 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القيود الصينية… أوروبا تُطلق آلية مشتركة لحماية سلاسل التوريد
Lebanon 24
بعد القيود الصينية… أوروبا تُطلق آلية مشتركة لحماية سلاسل التوريد
07/01/2026 15:32:53
07/01/2026 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الصينية
دونالد
واشنطن
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
Lebanon 24
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
07:26 | 2026-01-07
07/01/2026 07:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جولات ميدانية لمراقبة الأسعار والمولدات والمواد الغذائية في الجنوب
Lebanon 24
جولات ميدانية لمراقبة الأسعار والمولدات والمواد الغذائية في الجنوب
07:21 | 2026-01-07
07/01/2026 07:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير وصقال التقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي اللبناني الكويتي
Lebanon 24
شقير وصقال التقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي اللبناني الكويتي
07:13 | 2026-01-07
07/01/2026 07:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الأولوية لاستعادة حقوق المودعين وجذب رساميل جديدة للاقتصاد
Lebanon 24
مرقص: الأولوية لاستعادة حقوق المودعين وجذب رساميل جديدة للاقتصاد
06:36 | 2026-01-07
07/01/2026 06:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني والبساط يبحثان قانون المنافسة والرؤية الاقتصادية الشاملة
Lebanon 24
البستاني والبساط يبحثان قانون المنافسة والرؤية الاقتصادية الشاملة
06:28 | 2026-01-07
07/01/2026 06:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:26 | 2026-01-07
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
07:21 | 2026-01-07
جولات ميدانية لمراقبة الأسعار والمولدات والمواد الغذائية في الجنوب
07:13 | 2026-01-07
شقير وصقال التقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي اللبناني الكويتي
06:36 | 2026-01-07
مرقص: الأولوية لاستعادة حقوق المودعين وجذب رساميل جديدة للاقتصاد
06:28 | 2026-01-07
البستاني والبساط يبحثان قانون المنافسة والرؤية الاقتصادية الشاملة
05:36 | 2026-01-07
هاني إفتتح اجتماع "أكساد" بحضور نظيره السوري: الزراعة ركيزة الاستقرار الاقتصادي
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24