الصين: أي مغامرة عسكرية في فنزويلا ستفجّر سلاسل التوريد

حذّرت المتحدثة باسم ماو نينغ من أن أي عملية عسكرية أميركية ضد فنزويلا من شأنها تهديد استقرار سلاسل التوريد العالمية، فضلًا عن تعميق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد.



وقالت ماو نينغ إن "الاستخدام السافر للقوة ضد فنزويلا ألحق ضررًا بالغًا بالنظامين الاقتصادي والاجتماعي فيها، ويشكّل خطرًا مباشرًا على استقرار سلاسل التوريد العالمية"، مؤكدة أن تدين هذه الخطوات بشدة.



وردًا على سؤال بشأن كيفية حماية لمصالحها في قطاع الطاقة الفنزويلي، شددت ماو نينغ على أن التعاون بين الصين وفنزويلا هو تعاون مشروع بين دولتين ذاتي سيادة، ويحظى بحماية القانون الدولي والقوانين الوطنية في البلدين.

واعتبرت أن أي محاولة من لبيع الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية تمثّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.



وأضافت أن جزءًا من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات كان مرجّحًا بيعه للصين، مؤكدة ضرورة حماية حقوق بكين ومصالحها المشروعة في فنزويلا.



وكانت شبكة ABC News قد نقلت سابقًا عن مصادر مطلعة على موقف أن طالبت فنزويلا بالموافقة على شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة، تمنحها أولوية في بيع النفط الخام الثقيل.



وفي سياق متصل، كان الرئيس الأميركي قد وصف نفسه في وقت سابق بأنه "شخصية محورية" في إدارة شؤون فنزويلا، عقب إعلان اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأميركية، بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي.