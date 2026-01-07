في عهد مادورو... فنزويلا نقلت ذهبًا بـ5.2 مليارات دولار إلى سويسرا

أظهرت بيانات جمركية نقلتها أن نقلت ذهبًا بقيمة تقارب 4.14 مليارات فرنك سويسري (نحو 5.2 مليارات دولار) إلى خلال السنوات الأولى من حكم الرئيس .



وبحسب البيانات، صدّرت فنزويلا 113 طنًا من إلى سويسرا بين عامي 2013 و2016، وكان مصدره الفنزويلي، في إطار مساعٍ حكومية لدعم الاقتصاد. وتوقفت هذه الصادرات منذ 2017 بعد فرض عقوبات .



وفي تطور موازٍ، أعلنت سويسرا تجميد أصول تعود لمادورو و36 من شركائه، من دون قيمتها أو صلتها المحتملة بالذهب المنقول. كما لا يزال احتياطي فنزويلا من الذهب، والمقدّر بنحو 31 طنًا، مودعًا في بنك في ، وقدّرت الغارديان قيمته بنحو 1.95 مليار دولار في 2020، فيما قدّرت تلغراف قيمته الحالية بأكثر من 3 مليارات دولار.



وتشير تقديرات فوربس إلى أن فنزويلا تمتلك أحد أكبر احتياطيات الذهب غير المستغلة في نصف ، مع موارد محتملة تتراوح بين 7 و8 آلاف طن، تُقدّر قيمتها بنحو 500 مليار دولار، إلى جانب احتياطي نفطي هائل.



(رويترز)

