لضمان "الأمن والحماية".. ترامب يدعو لميزانية عسكرية هذا حجمها

قال الرئيس الأميركي ، الخميس، إن الميزانية العسكرية للولايات المتحدة لعام 2027 يجب أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مبرراً ذلك بما وصفه بـ"الأوقات المقلقة والخطيرة للغاية".



وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أنه بعد "مفاوضات طويلة ومعقدة" مع أعضاء في والكونغرس ووزراء وممثلين سياسيين، خلص إلى أن "مصلحة بلدنا" تقتضي ألا تكون ميزانية 2027 "تريليون دولار" بل "تريليون ونصف التريليون دولار".



وأضاف أن قادرة على تحمّل هذا المستوى من الإنفاق بفضل سياسة الرسوم الجمركية و"العائدات الضخمة التي تحققها"، معتبراً أن ذلك سيتيح بناء "جيش الأحلام" لضمان "الأمن والحماية بغض النظر عن الخصم".

