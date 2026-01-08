وسط قوة الدولار وترقب بيانات أميركية.. تراجع في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الخميس بضغط من ارتفاع الدولار وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في .



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4440.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة الماضية. وهبطت ⁠العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.3% أيضا إلى 4449.60 دولار، وفق وكالة " ".

