ترامب يدعو عمالقة النفط الأميركيين للبحث في إعادة بناء قطاع الطاقة الفنزويلي

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي يوم الجمعة بأكثر من 12 مسؤولاً تنفيذياً في قطاع ، من بينهم رائد التنقيب المخضرم هارولد هام، لمناقشة مساهمة الشركات الأميركية في إعادة بناء قطاع الطاقة المتضرر في .

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات كبرى مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس"، إضافة إلى منتجين دوليين سبق لهم العمل في فنزويلا، مثل "ريلاينس" و"ريبسول" . كما سيحضر الاجتماع كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم.

ويهدف اللقاء إلى دراسة حجم الاحتياجات في فنزويلا والمتطلبات الضرورية لعودة الشركات للعمل هناك بثقة وأمان، وسط تحديات مرتبطة بالاستثمار والأمن السياسي. ويأتي الاجتماع بعد جهود لاستغلال قدرة شركات النفط الأميركية لإحياء الإنتاج في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

وأكد بعض التنفيذيين المشاركين الحاجة إلى ضمانات أمنية ومالية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، فيما يدرس المسؤولون حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.