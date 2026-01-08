الذكاء الاصطناعي يقود ألفابت لتتفوق على أبل في السوق

تجاوزت شركة ألفابت الشركة الأميركية أبل لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، في انعكاس واضح للاستفادة الكبيرة لألفابت من طفرة .

وارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 2.4% يوم الأربعاء، لتغلق عند قيمة سوقية بلغت 3.89 تريليون دولار، متفوقة على أبل التي أغلقت عند 3.85 تريليون دولار بعد موجة تراجع استمرت ستة أيام حذت نحو 5% من قيمتها السوقية، أي حوالي 200 مليار دولار. وتوسعت أكثر يوم الخميس مع افتتاح سهم أبل على انخفاض بنسبة 1.2%، مقابل ارتفاع سهم ألفابت بنسبة 1.1%.

وتظل شركة إنفيديا في صدارة الشركات المدرجة، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 4.6 تريليون دولار.

وشهدت أسهم ألفابت موجة صعود قوية خلال 2025، محققة مكاسب تجاوزت 65% لتكون الأفضل أداءً بين شركات “العظماء السبعة”. ويعكس هذا الزخم تنامي القناعة بمكانة ألفابت في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما عبر مراجعات إيجابية لنموذجها الحديث Gemini، وتطوير رقائق TPU التي تُعد محركًا محتملاً لنمو الإيرادات مستقبلاً.