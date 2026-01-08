هذه هي شركات النفط الأميركية المتجهة إلى فنزويلا

كشف الأميركي، كريس رايت، أن شركات الأميركية الكبرى، مثل كونوكو فيليبس وإكسون موبيل، تدرس كيفية المساهمة في إعادة تنشيط قطاع الطاقة في من الفساد ونقص الاستثمارات.

وأوضح رايت في مقابلة مع " بيزنيس نتوورك" أن هناك إمكانية لإطار يسمح للشركات بالعودة بقوة إلى فنزويلا، مشيراً إلى أن شركة شيفرون، الشركة الأميركية الوحيدة التي لا تزال تمارس أنشطة في فنزويلا، من المتوقع أن توسع عملياتها بوتيرة سريعة.

وتأتي تصريحات الوزير بعد مناقشات مع شركات النفط حول العودة إلى فنزويلا، في أعقاب احتجاز للرئيس ، ضمن جهود لإحياء الإنتاج النفطي.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع أوسع بين الرئيس الأميركي والتنفيذيين في قطاع النفط في يوم الجمعة لمناقشة دور الشركات الأميركية في هذا الإطار.

وأشار رايت إلى أن الشركات تتردد في ضخ استثمارات كبيرة تصل لعشرات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل، وتطالب بضمانات أمنية ومادية في ظل المخاوف من استقرار الحكومة بعد ، مشدداً على أن التواصل مستمر مع جميع الشركات الأميركية المهتمة بالوضع في فنزويلا.