إيني تصل إلى المراحل النهائية لتطوير حقل الغاز القبرصي «كرونوس»

أعلنت شركة الطاقة إيني يوم الخميس أنها وصلت إلى المراحل النهائية لاتخاذ قرار الاستثمار في تطوير حقل الطبيعي «كرونوس» قبالة السواحل القبرصية، مع توقع بدء تزويد الأسواق الأوروبية بالغاز خلال عامين.

العملياتي للشركة، غيدو بروسكو، إن إيني تعمل على إنهاء الإجراءات والوثائق النهائية قريباً، مشيراً إلى إمكانية وصول الغاز إلى الأسواق الأوروبية بنهاية 2027 أو أوائل 2028، شرط استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية في الوقت المحدد.

ويعد حقل «كرونوس» أحد ثلاثة اكتشافات نفطية وغازية قامت بها إيني وشريكتها توتال إنرجيز في المنطقة رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتقدر احتياطياته بنحو 3.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتشمل خطة التطوير مد خط أنابيب إلى منشآت معالجة الغاز في دمياط ، مستفيداً من البنية التحتية الحالية لحقل «ظهر»، لتسييل الغاز وتصديره لاحقاً إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال لقائه مسؤولي إيني ضرورة الانتهاء من جميع الاتفاقيات بحلول 30 آذار المقبل، بالتزامن مع مشاركته في معرض «إيجبس» للطاقة في ، مشدداً على أهمية المشروع للاقتصاد القبرصي وسكانه.

ويأتي مشروع «كرونوس» ضمن خريطة الطاقة النشطة في شرق المتوسط، حيث تمتلك شركات كبرى أخرى مثل إكسون موبيل رخص تنقيب في المياه القبرصية، بينما يقود تحالف يضم شيفرون وشل ونيوميد إنرجي تطوير حقل الغاز «أفروديت» العملاق، الذي تقدر احتياطياته بنحو 4.6 تريليون قدم مكعبة.