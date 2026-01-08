تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

إيني تصل إلى المراحل النهائية لتطوير حقل الغاز القبرصي «كرونوس»

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1465741-639035044175163976.webp
Doc-P-1465741-639035044175163976.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني يوم الخميس أنها وصلت إلى المراحل النهائية لاتخاذ قرار الاستثمار في تطوير حقل الغاز الطبيعي «كرونوس» قبالة السواحل القبرصية، مع توقع بدء تزويد الأسواق الأوروبية بالغاز خلال عامين.

وقال الرئيس العملياتي للشركة، غيدو بروسكو، إن إيني تعمل على إنهاء الإجراءات والوثائق النهائية قريباً، مشيراً إلى إمكانية وصول الغاز إلى الأسواق الأوروبية بنهاية 2027 أو أوائل 2028، شرط استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية في الوقت المحدد.

ويعد حقل «كرونوس» أحد ثلاثة اكتشافات نفطية وغازية قامت بها إيني وشريكتها الفرنسية توتال إنرجيز في المنطقة رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتقدر احتياطياته بنحو 3.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتشمل خطة التطوير مد خط أنابيب إلى منشآت معالجة الغاز في دمياط المصرية، مستفيداً من البنية التحتية الحالية لحقل «ظهر»، لتسييل الغاز وتصديره لاحقاً إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال لقائه مسؤولي إيني ضرورة الانتهاء من جميع الاتفاقيات بحلول 30 آذار المقبل، بالتزامن مع مشاركته في معرض «إيجبس» للطاقة في القاهرة، مشدداً على أهمية المشروع للاقتصاد القبرصي وسكانه.

ويأتي مشروع «كرونوس» ضمن خريطة الطاقة النشطة في شرق المتوسط، حيث تمتلك شركات كبرى أخرى مثل إكسون موبيل رخص تنقيب في المياه القبرصية، بينما يقود تحالف يضم شيفرون وشل ونيوميد إنرجي تطوير حقل الغاز الإسرائيلي «أفروديت» العملاق، الذي تقدر احتياطياته بنحو 4.6 تريليون قدم مكعبة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: زيلينسكي سيزور واشنطن قريبا لاستكمال المراحل النهائية لاتفاق السلام
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 02:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تُعلن عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "غرب البرلس"
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 02:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يدعو شركات أميركية لتطوير حقل غرب القرنة 2 النفطي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 02:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 02:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وقال الرئيس

الإسرائيلي

الإيطالية

الفرنسية

الأوروبي

الإيطالي

القاهرة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-01-08
Lebanon24
15:00 | 2026-01-08
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08
Lebanon24
14:30 | 2026-01-08
Lebanon24
14:00 | 2026-01-08
Lebanon24
11:40 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24