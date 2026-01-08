تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

صعود قياسي لأسهم شركات الدفاع.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1465834-639035385240620078.jfif
Doc-P-1465834-639035385240620078.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفعت أسهم شركات الدفاع العالمية، اليوم الخميس، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، ما أعاد زخم المكاسب وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.


وشهدت شركات الدفاع الأمريكية انتعاشًا بعد تراجعها يوم الأربعاء، عقب تهديد ترامب بفرض قيود على توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم على بعض المتعاقدين، مثل شركة آر. تي. إكس، لتسريع إنتاج الأسلحة، وفق تقرير "رويترز".


وأكد ترامب أن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2027 يجب أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقارنة بـ901 مليار دولار المعتمدة هذا العام.

ورغم أن تمرير هذه الزيادة عبر الكونغرس قد يواجه صعوبة، فإن الجمهوريين، الذين ينتمي إليهم ترامب ويملكون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لم يظهروا رغبة كبيرة في الاعتراض على خطة الإنفاق.

وشهدت الأسهم ارتفاعات ملحوظة، حيث قفز سهم نورثروب جرومان بنسبة 8.3% ولوكهيد مارتن 6.4% في التعاملات المبكرة بعد أن كانا قد تراجعا بنحو 5% سابقًا.
 
وارتفع سهم آر. تي. إكس بنسبة 3.7%، وسهم إل.3. هاريس تكنولوجيز 7%، في حين صعد سهم جنرال دايناميكس 3%.


كما سجلت الأسهم الأصغر حجمًا مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم كريتوس ديفينس 13.8% وسهم إيروفيرونمنت 11.7%. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بكين تعاقب 30 شخصًا وشركة دفاع أميركية ...ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب والفضة يواصلان الصعود إلى مستويات قياسية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف.. ارتفاع قياسي لإيرادات شركات الأسلحة في ظل حربي غزة وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بفضل ارتفاع أسهم القطاع المالي.. "داو جونز" يرتفع 600 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأمريكية

الكونغرس

الجمهوري

دونالد

رويترز

أمريكي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09
Lebanon24
02:24 | 2026-01-09
Lebanon24
02:11 | 2026-01-09
Lebanon24
01:38 | 2026-01-09
Lebanon24
00:30 | 2026-01-09
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24