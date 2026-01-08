صعود قياسي لأسهم شركات الدفاع.. ما السبب؟

ارتفعت أسهم شركات الدفاع العالمية، اليوم الخميس، بعد أن دعا الرئيس الأميركي إلى زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، ما أعاد زخم المكاسب وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.





وشهدت شركات الدفاع انتعاشًا بعد تراجعها يوم الأربعاء، عقب تهديد بفرض قيود على توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم على بعض المتعاقدين، مثل شركة آر. تي. إكس، لتسريع إنتاج الأسلحة، وفق تقرير " ".





وأكد ترامب أن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2027 يجب أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقارنة بـ901 مليار دولار المعتمدة هذا العام.





ورغم أن تمرير هذه الزيادة عبر قد يواجه صعوبة، فإن الجمهوريين، الذين ينتمي إليهم ترامب ويملكون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لم يظهروا رغبة كبيرة في الاعتراض على خطة الإنفاق.



وشهدت الأسهم ارتفاعات ملحوظة، حيث قفز سهم نورثروب جرومان بنسبة 8.3% ولوكهيد مارتن 6.4% في التعاملات المبكرة بعد أن كانا قد تراجعا بنحو 5% سابقًا.

وارتفع سهم آر. تي. إكس بنسبة 3.7%، وسهم إل.3. تكنولوجيز 7%، في حين صعد سهم جنرال دايناميكس 3%.





كما سجلت الأسهم الأصغر حجمًا مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم كريتوس ديفينس 13.8% وسهم إيروفيرونمنت 11.7%. (آرم نيوز)