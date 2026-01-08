تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بحث
إقتصاد
صعود قياسي لأسهم شركات الدفاع.. ما السبب؟
Lebanon 24
08-01-2026
|
23:51
photos
ارتفعت أسهم شركات الدفاع العالمية، اليوم الخميس، بعد أن دعا الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، ما أعاد زخم المكاسب وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وشهدت شركات الدفاع
الأمريكية
انتعاشًا بعد تراجعها يوم الأربعاء، عقب تهديد
ترامب
بفرض قيود على توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم على بعض المتعاقدين، مثل شركة آر. تي. إكس، لتسريع إنتاج الأسلحة، وفق تقرير "
رويترز
".
وأكد ترامب أن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2027 يجب أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقارنة بـ901 مليار دولار المعتمدة هذا العام.
ورغم أن تمرير هذه الزيادة عبر
الكونغرس
قد يواجه صعوبة، فإن الجمهوريين، الذين ينتمي إليهم ترامب ويملكون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لم يظهروا رغبة كبيرة في الاعتراض على خطة الإنفاق.
وشهدت الأسهم ارتفاعات ملحوظة، حيث قفز سهم نورثروب جرومان بنسبة 8.3% ولوكهيد مارتن 6.4% في التعاملات المبكرة بعد أن كانا قد تراجعا بنحو 5% سابقًا.
وارتفع سهم آر. تي. إكس بنسبة 3.7%، وسهم إل.3.
هاريس
تكنولوجيز 7%، في حين صعد سهم جنرال دايناميكس 3%.
كما سجلت الأسهم الأصغر حجمًا مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم كريتوس ديفينس 13.8% وسهم إيروفيرونمنت 11.7%. (آرم نيوز)
