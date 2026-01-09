تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
موجة برد غير مسبوقة تشلّ فرنسا وتربك الاقتصاد
Lebanon 24
09-01-2026
|
10:12
شهدت
فرنسا
خلال الأيام الماضية موجة برد قاسية وعاصفة ثلجية نادرة بلغت ذروتها مطلع الأسبوع، وأدّت إلى شلل واسع في الحركة وتعطيل قطاعات حيوية، في توقيت اقتصادي حساس.
وتسببت الثلوج الكثيفة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في اضطرابات كبيرة شملت إلغاء عشرات الرحلات الجوية، إغلاق مطارات، تعليق النقل المدرسي، شلل جزئي في حركة الحافلات والقطارات، ومنع سير الشاحنات الثقيلة في عشرات
المقاطعات
، ما انعكس مباشرة على سلاسل التوريد.
وفي
باريس
، خُفّضت خدمات النقل العام لأسباب تتعلق بالسلامة، فيما تأثرت حركة المرور والأعمال التجارية. كما سجّلت متاجر التجزئة نقصًا في بعض السلع بسبب تعطل الإمدادات، وواجهت تخفيضات موسم الشتاء تراجعًا في عدد الزبائن رغم ارتفاع الطلب على الملابس الشتوية.
اقتصاديًا، طالت التداعيات قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إضافة إلى البناء والزراعة والضيافة. وأشار خبراء إلى أن
العاصفة
ستؤدي إلى خسائر آنية في النشاط الاقتصادي، لكنها تبقى مؤقتة ويمكن تعويض جزء كبير منها عبر العمل عن بُعد، وتعويض الإنتاج لاحقًا، وارتفاع الطلب على الطاقة.
كما فرضت العاصفة أعباء إضافية على البلديات وشركات التأمين، نتيجة إزالة الثلوج وارتفاع حوادث السير وتضرر البنى التحتية، وسط تقديرات بخسائر يومية بمئات ملايين اليوروهات، مع إمكانية تعويض جزء منها تدريجيًا مع تحسّن الأحوال الجوية.
عواصف قوية تضرب أوروبا.. شلل نقل وثلوج وانقطاع كهرباء واسع
Lebanon 24
عواصف قوية تضرب أوروبا.. شلل نقل وثلوج وانقطاع كهرباء واسع
14:10 | 2026-01-09
09/01/2026 02:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
Lebanon 24
شرط واحد للمستعدين للاستثمار بالكهرباء في لبنان
13:03 | 2026-01-09
09/01/2026 01:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"وظائف متباينة".. وول ستريت ترتفع بحذر وتؤجل رهانات خفض الفائدة
Lebanon 24
"وظائف متباينة".. وول ستريت ترتفع بحذر وتؤجل رهانات خفض الفائدة
11:18 | 2026-01-09
09/01/2026 11:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
Lebanon 24
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
09:30 | 2026-01-09
09/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع الشركات اللبنانية يبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص في 2026
Lebanon 24
تجمع الشركات اللبنانية يبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص في 2026
07:22 | 2026-01-09
09/01/2026 07:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
