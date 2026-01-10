تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
إقتصاد
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب
Lebanon 24
10-01-2026
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار
النفط
أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لها منذ يونيو، مع تكثيف
إيران
حملتها لقمع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وتهديد الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
بتداعيات إذا جرى استهداف المتظاهرين.
واستقرت عقود خام غرب
تكساس
الوسيط قرب مستوى 59 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بأكثر من 5% خلال الجلستين السابقتين. وقالت
طهران
إن "مثيري الشغب" الذين يخرّبون الممتلكات العامة أو يشتبكون مع
قوات الأمن
سيواجهون عقوبة الإعدام، وذلك بعد
يوم واحد
فقط من تحذير الرئيس الأميركي من أن نظام البلاد "سيدفع ثمناً باهظاً" إذا قُتل محتجون.
