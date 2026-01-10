للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب

سجلت أسعار أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لها منذ يونيو، مع تكثيف حملتها لقمع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وتهديد الرئيس الأميركي بتداعيات إذا جرى استهداف المتظاهرين.



واستقرت عقود خام غرب الوسيط قرب مستوى 59 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بأكثر من 5% خلال الجلستين السابقتين. وقالت إن "مثيري الشغب" الذين يخرّبون الممتلكات العامة أو يشتبكون مع سيواجهون عقوبة الإعدام، وذلك بعد فقط من تحذير الرئيس الأميركي من أن نظام البلاد "سيدفع ثمناً باهظاً" إذا قُتل محتجون.

