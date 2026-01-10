مع صعود أسهم الرقائق وهدوء مخاوف الفائدة.. وول ستريت تحقق مكاسب أسبوعية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند ذروة قياسية في جلسة يوم الجمعة، مدعوماً بصعود أسهم برودكوم وشركات أخرى لصناعة الرقائق، في حين أن تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع لم يُحدث تغييراً يُذكر في توقعات تخفيض (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام.



وارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في خلال أول أسبوع تداول في عام 2026، مدعومة بمكاسب في أسهم المواد والصناعات وقطاعات أخرى كانت قد تخلفت عن أسهم التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية.



وأظهر تقرير الأميركية تباطؤ نمو التوظيف في بأكثر من المتوقع في كانون الأول، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.4% أشار إلى أن سوق العمل ليست آخذة في التدهور.

