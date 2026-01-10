تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مع صعود أسهم الرقائق وهدوء مخاوف الفائدة.. وول ستريت تحقق مكاسب أسبوعية

Lebanon 24
10-01-2026 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1466458-639036406372672703.webp
Doc-P-1466458-639036406372672703.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند ذروة قياسية في جلسة يوم الجمعة، مدعوماً بصعود أسهم برودكوم وشركات أخرى لصناعة الرقائق، في حين أن تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع لم يُحدث تغييراً يُذكر في توقعات تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت خلال أول أسبوع تداول في عام 2026، مدعومة بمكاسب في أسهم المواد والصناعات وقطاعات أخرى كانت قد تخلفت عن أسهم التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في كانون الأول، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.4% أشار إلى أن سوق العمل ليست آخذة في التدهور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية قبيل بيانات التضخم الأمريكية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ترقب خفض الفائدة.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية وسط مخاوف تقلص الإمدادات
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت تقفز مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الولايات المتحدة

البنك المركزي

وزارة العمل

وول ستريت

الفيدرالي

الرئيسي

فيدرا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:54 | 2026-01-10
Lebanon24
23:00 | 2026-01-09
Lebanon24
16:37 | 2026-01-09
Lebanon24
16:31 | 2026-01-09
Lebanon24
16:05 | 2026-01-09
Lebanon24
16:00 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24