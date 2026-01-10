تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الطوفان المالي يقترب… 2026 عام الاكتتابات الخارقة

Lebanon 24
10-01-2026 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1466716-639036859268107651.webp
Doc-P-1466716-639036859268107651.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدو أن عام 2026 يتجه ليكون عامًا استثنائيًا في تاريخ الاكتتابات العامة الأولية، مع استعداد مجموعة من أضخم شركات التكنولوجيا في العالم لاقتحام الأسواق بقيم غير مسبوقة قد تعيد رسم خريطة رؤوس الأموال العالمية.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، ترتّب شركة سبيس إكس صفقة لبيع أسهم ثانوية قد ترفع قيمتها إلى نحو 800 مليار دولار، في مؤشر إلى اكتتاب عام محتمل قد يتجاوز ما جمعته أرامكو عام 2019، ليصبح الأكبر في التاريخ.

وفي المسار نفسه، تسعى شركة أوبن إيه آي إلى تقييم قد يصل إلى 750 مليار دولار أو أكثر ضمن جولة تمويل جديدة، فيما تتفاوض أنثروبك على جمع تمويل بتقييم يُتوقع أن يتجاوز 300 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى أن تحقق جزء فقط من هذه الطروحات كفيل بإعادة توجيه تدفقات الاستثمار العالمية، مع احتمال سحب رؤوس أموال ضخمة من أسواق أخرى نحو هذه الشركات فائقة النمو.

وتضم هذه الموجة المرتقبة أسماء من الصف الأول في عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما يجعلها مرشحة للدخول فورًا ضمن قائمة أكبر الشركات عالميًا، في سباق نحو مرحلة جديدة من الهيمنة التكنولوجية والمالية لا تزال حدودها غير واضحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تؤكد دعمها المالي المستمر لتعزيز النمو في 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عام على احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإنفلونزا الخارقة" تنتشر عالميًا.. والقلق يتصاعد!
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أحدث أعراض "الإنفلونزا الخارقة"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24

التكنولوجيا المتقدمة

الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي

ال العالمية

سبيس إكس

أرامكو

مار ال

رامكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:33 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:35 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-01-10
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
15:43 | 2026-01-10
Lebanon24
14:33 | 2026-01-10
Lebanon24
13:35 | 2026-01-10
Lebanon24
13:07 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24