تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

النفط مقابل النفوذ… أميركا تعيد هندسة سوق الطاقة من فنزويلا

Lebanon 24
11-01-2026 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1466739-639037120365942603.webp
Doc-P-1466739-639037120365942603.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فتح البيت الأبيض خلال كانون الثاني 2026 ملف السيطرة على النفط الفنزويلي على مصراعيه، بعدما جمع دونالد ترامب كبار مديري شركات النفط الأميركية والعالمية في اجتماع مغلق لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة في فنزويلا بعد اعتقال نيكولاس مادورو وتحويل كراكاس إلى ساحة نفوذ أميركي مباشر.

ترامب دعا الشركات إلى استغلال الاحتياطات الفنزويلية الضخمة، معلناً استعدادها لاستثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحويل فنزويلا إلى رافعة استراتيجية لسياسة الطاقة الأميركية. الاجتماع ضم شركات أميركية كبرى إضافة إلى "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية، في إشارة إلى أن واشنطن تريد تحالفاً نفطياً دولياً تحت قيادتها.

لكن الحماسة السياسية لم تنعكس بالكامل في مواقف الشركات. فالرئيس التنفيذي لـ"إكسون موبيل" أبدى تحفظاً واضحاً، بينما اكتفى مسؤولو "شيفرون" بالتعبير عن "الاستعداد للمساعدة"، علماً أن شيفرون هي الشركة الأميركية الوحيدة التي ما زالت تملك رخصة للعمل داخل فنزويلا.

ترامب لم يُخفِ هدفه الحقيقي: السيطرة الفعلية على نفط فنزويلا لعقود مقبلة، بما يمنح الولايات المتحدة نفوذاً مباشراً على أكبر احتياطي نفطي في العالم، يتجاوز 300 مليار برميل، ويُضعف الحضور الصيني، ويدفع أسعار الطاقة العالمية نحو الهبوط، مع سعيه إلى تثبيت السعر عند حدود 50 دولاراً للبرميل.

وزير الطاقة الأميركي أكد أن واشنطن ستتولى بيع النفط الفنزويلي المخزّن والإنتاج المقبل "إلى أجل غير مسمى"، فيما أعلن ترامب عن اتفاق أولي يسمح للولايات المتحدة بالحصول على ما يصل إلى 50 مليون برميل من الخام، مع استخدام العائدات “لصالح الشعبين”.

اقتصادياً، تبدو هذه الخطة محفوفة بالتناقضات. ففنزويلا، رغم ثروتها، لا تنتج سوى نحو مليون برميل يومياً بسبب انهيار بنيتها التحتية، فيما يعاني السوق العالمي أصلاً فائضاً في العرض، وأسعاراً تدور حول 58 دولاراً للبرميل. وتشير تقديرات القطاع إلى أن الشركات لا تحقق أرباحاً في فنزويلا إلا إذا تجاوز السعر 80 دولاراً، نظراً لكون النفط الفنزويلي من أثقل وأعلى الأنواع كلفة في الاستخراج والتكرير.

ورغم ذلك، بدأت كبرى الشركات الأميركية فعلياً تجهيز أساطيل النقل تحضيراً لنقل الخام المخزّن في الموانئ الفنزويلية، في إشارة إلى أن قرار واشنطن بالهيمنة على نفط البلاد بات أمراً واقعاً، حتى لو ظلّت الجدوى الاقتصادية موضع شك.

بهذا المعنى، لا تتعامل إدارة ترامب مع فنزويلا كمجرد دولة نفطية، بل كخزان استراتيجي أميركي جديد في نصف الكرة الغربي، يُستخدم لتغيير موازين الطاقة العالمية وإعادة رسم النفوذ الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة الأميركي: أصبح لدينا نفوذ مختلف في فنزويلا والحكومة ترغب بالتعاون معنا وإنهاء الفساد
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تعيد BMW هندسة العاطفة خلف المقود؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة الأمريكية: بدأنا تسويق النفط الفنزويلي عالميا لصالح فنزويلا والولايات المتحدة وحلفائها
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة للرئيس الفنزويلي: محاولة الولايات المتحدة الاستيلاء على نفطنا ستخل بتوازن سوق الطاقة العالمي بشكل خطير
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزير الطاقة

دونالد

واشنطن

الغربي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:17 | 2026-01-11
Lebanon24
03:28 | 2026-01-11
Lebanon24
03:02 | 2026-01-11
Lebanon24
03:00 | 2026-01-11
Lebanon24
02:30 | 2026-01-11
Lebanon24
01:51 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24