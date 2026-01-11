تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الطاقة تدخل معركة الذكاء الاصطناعي… استثمار ضخم يغيّر قواعد اللعبة

Lebanon 24
11-01-2026 | 03:02
أعلنت شركة SB Energy أن أوبن إيه آي وسوفت بنك ستستثمران مليار دولار في الشركة، بواقع 500 مليون دولار لكل طرف، بهدف تسريع بناء مراكز بيانات وبنية طاقة مخصّصة لمشروع ستارغيت، أضخم مبادرة عالمية لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

مشروع ستارغيت، الذي بدأ التخطيط له عام 2022 ويترأسه رئيس سوفت بنك، يستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار لبناء شبكة من مراكز البيانات والحواسب الخارقة في الولايات المتحدة بحلول 2029. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن إطلاقه رسميًا في 21 كانون الثاني 2025 باستثمار أولي قدره 100 مليار دولار.

وبموجب الصفقة، ستتولى SB Energy، المملوكة لسوفت بنك، بناء وتشغيل مجمّع مراكز بيانات خاص بـ أوبن إيه آي في مقاطعة ميلانتكساس بقدرة 1.2 غيغاواط، كما ستصبح عميلاً مباشراً لـ OpenAI عبر استخدام واجهاتها البرمجية ونظام ChatGPT داخل عملياتها.

هذا التوسع يعكس تحوّل شركات الذكاء الاصطناعي نحو الاستثمار في الطاقة نفسها، بعدما باتت الكهرباء أكبر عائق أمام نمو النماذج الضخمة، بسبب الاستهلاك الهائل الناتج عن تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

في الوقت نفسه، تواجه أوبن إيه آي ضغطاً متزايداً نتيجة تصاعد كلفة الحوسبة والمنافسة مع غوغل جيميناي، ما دفع رئيسها التنفيذي سام ألتمان إلى إعلان حالة "Code Red" داخل الشركة لتسريع تطوير ChatGPT.

(رويترز + مواقع إلكترونية)
الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دونالد

رويترز

ترامب

تكساس

ميلان

تابع
