هجرة العقول من آبل… رأس المال يتجه نحو الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:17
كشفت وكالة "بلومبرغ" أن المصمم الصناعي الذي قاد تصميم هاتف iphone Air غادر شركة آبل لينضم إلى شركة ناشئة غامضة في مجال الذكاء الاصطناعي تحمل اسم هارك.

وبحسب التقرير، انتقل عابدور تشودري إلى الشركة التي أسسها بريت أدكوك، الرئيس التنفيذي لشركة Figure AI، والتي نجحت خلال أسابيع في استقطاب نحو 30 مهندساً من كبرى شركات التكنولوجيا مثل غوغل وميتا وأمازون، على أن يصل العدد إلى 100 مهندس خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتعمل "هارك"، التي انطلقت بتمويل أولي قدره 100 مليون دولار من رأس مال أدكوك الشخصي، على تطوير ذكاء اصطناعي "محوره الإنسان"، قادر على التفكير الاستباقي والتحسين الذاتي المستمر، فيما بدأت وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها العمل فعلياً هذا الأسبوع.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الأجهزة الذكية تحولات كبيرة تقودها موجة الذكاء الاصطناعي، حيث حققت ميتا اختراقاً عبر نظارات راي بان الذكية، بينما أعلنت OpenAI بدورها نيتها دخول سوق الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، دون الكشف بعد عن طبيعة أول منتج لها.
