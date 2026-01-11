تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

نمو الإنتاج الصناعي السعودي.. مؤشر حيوي على نجاح تنويع القاعدة الإنتاجية

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:36
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تسجيل ارتفاع في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 10.4% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.
وقالت الهيئة إن هذه الأرقام هي مؤشر على تحسن متواصل في أداء القطاع الصناعي بالمملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالنمو الإيجابي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب الأداء القوي للصناعات التحويلية، التي تعد من الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني وداعما مهما لتنويع القاعدة الإنتاجية.
وأشارت إلى أن تحسن هذه الأنشطة ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للأنشطة الصناعية المختلفة.

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للإحصاء

العربية السعودية

الهيئة العامة

المملكة

القاعدة

السعود

