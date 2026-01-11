نمو الإنتاج الصناعي السعودي.. مؤشر حيوي على نجاح تنويع القاعدة الإنتاجية

أعلنت في ، تسجيل ارتفاع في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 10.4% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.

وقالت الهيئة إن هذه الأرقام هي مؤشر على تحسن متواصل في أداء القطاع الصناعي بالمملكة.

وأوضحت للإحصاء في أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالنمو الإيجابي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب الأداء القوي للصناعات التحويلية، التي تعد من الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني وداعما مهما لتنويع الإنتاجية.

وأشارت إلى أن تحسن هذه الأنشطة ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للأنشطة الصناعية المختلفة.