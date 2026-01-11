الصين تقلص دعم صادرات الطاقة النظيفة

أعلنت يوم الجمعة تغييرات في استرداد الضرائب على مجموعة من المنتجات المصدرة، تشمل الطاقة الكهروضوئية والبطاريات.أوضح إعلان مشترك صادر عن والهيئة الوطنية للضرائب إلغاء استرداد ضريبة القيمة المضافة لصادرات الطاقة الكهروضوئية اعتبارًا من 1 نيسان 2026.سيتم تخفيض معدل استرداد ضريبة القيمة المضافة لصادرات البطاريات من 9% إلى 6% اعتبارًا من 1 نيسان 2026، مع إلغائها بالكامل اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، وفقًا لوكالة "شينخوا".