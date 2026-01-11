تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الصين تقلص دعم صادرات الطاقة النظيفة
Lebanon 24
11-01-2026
|
05:07
photos
أعلنت
الصين
يوم الجمعة تغييرات في استرداد الضرائب على مجموعة من المنتجات المصدرة، تشمل الطاقة الكهروضوئية والبطاريات.
أوضح إعلان مشترك صادر عن
وزارة المالية
والهيئة الوطنية للضرائب إلغاء استرداد ضريبة القيمة المضافة لصادرات الطاقة الكهروضوئية اعتبارًا من 1 نيسان 2026.
سيتم تخفيض معدل استرداد ضريبة القيمة المضافة لصادرات البطاريات من 9% إلى 6% اعتبارًا من 1 نيسان 2026، مع إلغائها بالكامل اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، وفقًا لوكالة "شينخوا".
الطاقة النظيفة
الهيئة الوطنية
وزارة المالية
طاريا
الصين
تابع
