Najib Mikati
إقتصاد

الصين تقلص دعم صادرات الطاقة النظيفة

Lebanon 24
11-01-2026 | 05:07
أعلنت الصين يوم الجمعة تغييرات في استرداد الضرائب على مجموعة من المنتجات المصدرة، تشمل الطاقة الكهروضوئية والبطاريات.

أوضح إعلان مشترك صادر عن وزارة المالية والهيئة الوطنية للضرائب إلغاء استرداد ضريبة القيمة المضافة لصادرات الطاقة الكهروضوئية اعتبارًا من 1 نيسان 2026.

سيتم تخفيض معدل استرداد ضريبة القيمة المضافة لصادرات البطاريات من 9% إلى 6% اعتبارًا من 1 نيسان 2026، مع إلغائها بالكامل اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، وفقًا لوكالة "شينخوا".
 
مواضيع ذات صلة
7 ابتكارات شمسية تعيد رسم مستقبل الطاقة النظيفة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تقلّص رحلاتها إلى اليابان
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز": الرسوم الجمركية الأميركية تعزز نمو صادرات الصين إلى جنوب شرقي آسيا
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض وكالة الأونروا: 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاقة النظيفة

الهيئة الوطنية

وزارة المالية

طاريا

الصين

