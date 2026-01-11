مكاسب قوية لسوق الأسهم السعودية… والمؤشر يقفز بأكثر من 1.3%

أنهت تعاملات اليوم الأحد محققة مكاسب قوية وارتفع مؤشرها بأكثر من 1.30% أو 136.5 نقطة، فوق 10609 نقطة.



وضمت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا كلاً من "صادرات" 10%، وبرغرايززر 8.5% وبان 7% والإعادة 6% واليمامة السعودية 5.7%.



وبلغت قيمة التداولات نحو 2.87 مليار ، وبلغت كمية التداولات 189.2 مليون سهم.



ومن بين 266 شركة مدرجة ارتفعت أسهم 230 شركة وانخفضت أسهم 33 شركة.



وأعلنت " المالية" السعودية، قبل أيام فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداء من 1 شباط 2026م.



واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.



وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة. (العربية)

