تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
-7
o
بشري
13
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
العراق يفتتح مطاراً دولياً جديداً في آذار المقبل
Lebanon 24
11-01-2026
|
13:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير النقل
العراقي
، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، عن حل جميع المعوقات والمشاكل التي تعترض إنجاز مطار الناصرية الدولي، مؤكداً أن موعد الافتتاح سيكون في شهر آذار المقبل.
وقال وزير النقل، إن "زيارته إلى محافظة ذي قار تأتي ضمن الزيارات الدورية لمتابعة أعمال تنفيذ مطار الناصرية الدولي"، مؤكداً أن "نسب الإنجاز متقدمة جداً".
وأضاف أنه "تم تذليل جميع الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الشركة المنفذة لمشروع مطار الناصرية، ومنها السلف وملاحق العقود وخطابات الضمان، وغيرها من الأمور المهمة والملاحظات التي كانت الشركة تعاني منها، وقد تم حلها بالكامل"، وفقاً لوكالة الأنباء
العراقية
"واع".
وتابع وزير النقل: "المطلوب الآن من الشركة هو العمل بشكل مستمر من أجل تنفيذ مشروع مطار الناصرية الدولي ضمن التوقيتات الزمنية المحددة".
وأوضح أن "أبناء محافظة ذي قار ينتظرون هذا المشروع، كونه مشروعاً اقتصادياً مهماً للمحافظة وللعراق، وسيوفر وسيلة سفر آمنة ومريحة لأبناء المحافظة، وهو المنفذ الجوي الوحيد لها وبوابة انفتاحها على العالم والتواصل مع الخارج، لذلك شددنا اليوم على الشركة المنفذة بضرورة الإسراع في التنفيذ وحسب المواصفات العالمية ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران".
وقال السعداوي: "نحن الآن بصدد الافتتاح التجريبي للمشروع، وبانتظار وصول الأجهزة الملاحية من المناشئ الأوروبية ضمن المعايير الدولية، وحسب ما وعدتنا به الشركة سيتم افتتاح مطار الناصرية الدولي في الشهر الثالث من هذا العام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية: هيئة الطيران تعلن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي ابتداء من الأحد المقبل
Lebanon 24
وكالة الأنباء اليمنية: هيئة الطيران تعلن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي ابتداء من الأحد المقبل
12/01/2026 00:39:47
12/01/2026 00:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة في 4 آذار المقبل
Lebanon 24
مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة في 4 آذار المقبل
12/01/2026 00:39:47
12/01/2026 00:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الأمير يزيد بن فرحان على متن طائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي (الجديد)
Lebanon 24
وصول الأمير يزيد بن فرحان على متن طائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي (الجديد)
12/01/2026 00:39:47
12/01/2026 00:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
Lebanon 24
الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
12/01/2026 00:39:47
12/01/2026 00:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء
يوم الأحد
العراقية
الأوروبي
الناصري
العراقي
ناصرية
قد يعجبك أيضاً
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
11:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكاسب قوية لسوق الأسهم السعودية… والمؤشر يقفز بأكثر من 1.3%
Lebanon 24
مكاسب قوية لسوق الأسهم السعودية… والمؤشر يقفز بأكثر من 1.3%
10:13 | 2026-01-11
11/01/2026 10:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من الاقتصاد إلى الرقمنة.. كيف غيّر شباب لبنان خريطة وظائفهم خلال 2025؟
Lebanon 24
من الاقتصاد إلى الرقمنة.. كيف غيّر شباب لبنان خريطة وظائفهم خلال 2025؟
09:30 | 2026-01-11
11/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
2026 عام حسّاس لسوق النحاس الأفريقي
Lebanon 24
2026 عام حسّاس لسوق النحاس الأفريقي
08:24 | 2026-01-11
11/01/2026 08:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وسوريا يفتحان صفحة جديدة للتعاون الزراعي بين البلدين
Lebanon 24
لبنان وسوريا يفتحان صفحة جديدة للتعاون الزراعي بين البلدين
06:05 | 2026-01-11
11/01/2026 06:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2026-01-11
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
10:13 | 2026-01-11
مكاسب قوية لسوق الأسهم السعودية… والمؤشر يقفز بأكثر من 1.3%
09:30 | 2026-01-11
من الاقتصاد إلى الرقمنة.. كيف غيّر شباب لبنان خريطة وظائفهم خلال 2025؟
08:24 | 2026-01-11
2026 عام حسّاس لسوق النحاس الأفريقي
06:05 | 2026-01-11
لبنان وسوريا يفتحان صفحة جديدة للتعاون الزراعي بين البلدين
05:07 | 2026-01-11
الصين تقلص دعم صادرات الطاقة النظيفة
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 00:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 00:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 00:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24