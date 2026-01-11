العراق يفتتح مطاراً دولياً جديداً في آذار المقبل

أعلن وزير النقل ، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، عن حل جميع المعوقات والمشاكل التي تعترض إنجاز مطار الناصرية الدولي، مؤكداً أن موعد الافتتاح سيكون في شهر آذار المقبل.



وقال وزير النقل، إن "زيارته إلى محافظة ذي قار تأتي ضمن الزيارات الدورية لمتابعة أعمال تنفيذ مطار الناصرية الدولي"، مؤكداً أن "نسب الإنجاز متقدمة جداً".



وأضاف أنه "تم تذليل جميع الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الشركة المنفذة لمشروع مطار الناصرية، ومنها السلف وملاحق العقود وخطابات الضمان، وغيرها من الأمور المهمة والملاحظات التي كانت الشركة تعاني منها، وقد تم حلها بالكامل"، وفقاً لوكالة الأنباء "واع".

وتابع وزير النقل: "المطلوب الآن من الشركة هو العمل بشكل مستمر من أجل تنفيذ مشروع مطار الناصرية الدولي ضمن التوقيتات الزمنية المحددة".



وأوضح أن "أبناء محافظة ذي قار ينتظرون هذا المشروع، كونه مشروعاً اقتصادياً مهماً للمحافظة وللعراق، وسيوفر وسيلة سفر آمنة ومريحة لأبناء المحافظة، وهو المنفذ الجوي الوحيد لها وبوابة انفتاحها على العالم والتواصل مع الخارج، لذلك شددنا اليوم على الشركة المنفذة بضرورة الإسراع في التنفيذ وحسب المواصفات العالمية ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران".



وقال السعداوي: "نحن الآن بصدد الافتتاح التجريبي للمشروع، وبانتظار وصول الأجهزة الملاحية من المناشئ الأوروبية ضمن المعايير الدولية، وحسب ما وعدتنا به الشركة سيتم افتتاح مطار الناصرية الدولي في الشهر الثالث من هذا العام".