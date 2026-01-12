وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب توترات إيران.. ارتفاع في أسعار النفط

واصلت أسعار ارتفاعها اليوم الاثنين وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات ‍المتصاعدة في إلى تعطيل الإمدادات من البلد العضو في منظمة لكن ‍الجهود المبذولة لاستئناف صادرات النفط من سريعاً تحد من زيادة الأسعار.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.49% إلى 63.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب ⁠الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.51% إلى 59.42 دولار للبرميل.



وارتفع الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ تشرين الأول مع تكثيف المؤسسة حملتها على أكبر مظاهرات منذ عام 2022.

Advertisement