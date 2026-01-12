تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب توترات إيران.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
12-01-2026 | 00:37
واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات ‍المتصاعدة في إيران إلى تعطيل الإمدادات من البلد العضو في منظمة أوبك لكن ‍الجهود المبذولة لاستئناف صادرات النفط من فنزويلا سريعاً تحد من زيادة الأسعار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.49% إلى 63.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.51% إلى 59.42 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ تشرين الأول مع تكثيف المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها على أكبر مظاهرات منذ عام 2022.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24